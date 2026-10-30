UKC Tuzla potvrdio je da su dva pacijenta povrijeđena u jučerašnjem padu helikoptera EUFOR-a kod Brčkog hospitalizirana u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Pacijenti se nalaze na intenzivnoj njezi, a prema posljednjim informacijama, njihovi vitalni parametri su stabilni.

„U UKC Tuzla su iz gore pomenute nesreće na hospitalizaciji dva pacijenta. Hospitalizirani su u Jedinici intenzivne njege Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju i trenutno su stabilnih vitalnih parametara“, saopćeno je iz UKC-a Tuzla.

Riječ je o osobama povrijeđenim u nesreći koja se dogodila jučer, 29. oktobra, u mjestu Gorice kod Brčkog, kada se tokom redovne obuke srušio italijanski vojni helikopter CH-47 Chinook, angažovan u misiji EUFOR-a u Bosni i Hercegovini.

UKC Tuzla zbrinjava povrijeđene, u nesreći poginule četiri osobe

Prema zvaničnim informacijama EUFOR-a, u padu helikoptera poginule su četiri osobe, dok je 11 povrijeđeno. Među poginulima su dvojica pripadnika Oružanih snaga Italije i dvojica pripadnika Italijanskog vojnog Crvenog križa.

Dvoje povrijeđenih prevezeno je na liječenje u Tuzlu, dok je preostalih devetero zbrinuto u zdravstvenim ustanovama u Brčkom. Iz EUFOR-a je potvrđeno da su svi povrijeđeni u stabilnom stanju.Uzrok pada helikoptera još nije utvrđen, a EUFOR provodi istragu kako bi se rasvijetlile sve okolnosti nesreće.

Zbog pogibije četvorice pripadnika EUFOR-a, gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić proglasio je danas Dan žalosti. Zastave na institucijama spuštene su na pola koplja, a mediji na području Distrikta pozvani su da prilagode svoje programe.