Delegacija Italije stigla u BiH nakon pada helikoptera EUFOR-a

Nedžida Sprečaković

Ministar odbrane Italije Guido Crosetto sa italijanskom delegacije stigao je danas oko 11 sati na Međunarodni aerodrom Tuzla, odakle bi se s delegacijom trebao uputiti u posjetu povrijeđenima u helikopterskoj nesreći EUFOR-a kod Brčkog.

Prema nezvaničnim informacijama, u delegaciji se nalazi i general Luciano Portolano, načelnik Generalštaba odbrane Italije. Italijanski zvaničnici planiraju posjetiti Univerzitetski klinički centar Tuzla i bolnicu u Brčkom, gdje su hospitalizirani povrijeđeni pripadnici misije EUFOR-a.

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Ministar odbrane Italije u posjeti povrijeđenima

U UKC-u Tuzla trenutno su hospitalizirana dva pacijenta povrijeđena u nesreći, dok se preostalih devet nalazi u bolnici u Brčkom. Iz UKC-a Tuzla ranije je saopćeno da su pacijenti smješteni u Jedinici intenzivne njege Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju te da su stabilnih vitalnih parametara.

Ministar odbrane Italije i članovi delegacije trebali bi tokom posjete obići obje zdravstvene ustanove i upoznati se sa stanjem povrijeđenih.

 

Podsjećamo, helikopter italijanske vojske CH-47 Chinook, angažovan u misiji EUFOR Althea, srušio se jučer na području Gorica kod Brčkog. U nesreći su poginula četiri italijanska državljanina, dok je 11 osoba povrijeđeno.

Italijansko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da su poginuli Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo i Laura Procacci.

Uzrok pada helikoptera još nije zvanično utvrđen. Raport navodi da će u Brčko stići i tužioci te istražitelji iz Italije, koji će učestvovati u utvrđivanju okolnosti nesreće.

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