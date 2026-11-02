NLB Mastercard kreditne kartice donose više: Posebni popusti kod omiljenih partnera

NLB Banka Sarajevo, u partnerstvu sa kompanijom Mastercard, pokreće novu promotivnu kampanju za korisnike NLB Mastercard kreditnih kartica, donoseći dodatne pogodnosti pri kupovini kod odabranih trgovačkih partnera širom Bosne i Hercegovine.

U periodu od 1. novembra do 31. decembra 2026. godine, korisnici NLB Mastercard kreditnih kartica mogu ostvariti posebne popuste kod partnerskih trgovaca.

U okviru kampanje, korisnicima NLB Mastercard kreditnih kartica dostupni su popusti kod poznatih trgovačkih brendova iz različitih kategorija, uključujući modu, sportsku opremu, tehniku, proizvode za dom i optiku:

20% popusta na neakcijski asortiman Beko i Grunding aparata na Omega prodajnim mjestima i na omegashop.ba

20% popusta u Intersport prodavnicama na artikle po redovnim cijenama izuzev el. romobila i el. bicikala, sportske prehrane, dodataka prehrani, knjiga i artikala sa oznakom ‘’Isplati se!’’

15% popusta na neakcijski asortiman odabranih brendova u Domod prodajnim mjestima i na domod.ba

15% popusta na cjelokupan nesniženi asortiman u Optika Loris prodavnicama

15% popusta na cjelokupan asortiman u Genelec trgovinama

10% popusta na cjelokupan nesniženi asortiman obuće na Planika prodajnim mjestima

10% popusta na cjelokupan asortiman u Mango fizičkoj trgovini

5% popusta na artikle iz Black Friday ponude u Zeka baucentrima i na zeka.ba

50 KM popusta za najmanje 200 KM iznosa narudžbe za prvih 200 klijenata na ananas.ba

„Želimo da naši klijenti osjete dodatnu vrijednost korištenja NLB Mastercard kreditnih kartica upravo tamo gdje svakodnevno kupuju. Saradnjom s prepoznatljivim trgovačkim partnerima omogućavamo im konkretne pogodnosti, jednostavniju kupovinu i dodatne razloge da karticu odaberu kao svoj način plaćanja.“, poručuju iz NLB Banke.

Kampanja objedinjuje pogodnosti u fizičkim prodajnim objektima i online trgovinama, u skladu s uslovima pojedinačnih partnera, čime korisnicima pruža dodatnu fleksibilnost i mogućnost izbora. Kupovina može donijeti više kada plaćate NLB Mastercard kreditnom karticom.

Kampanja traje od 1. novembra do 31. decembra 2026. godine, odnosno do isteka sredstava predviđenih za pojedine pogodnosti.

Detaljne informacije o uključenim partnerima, visini popusta, načinu ostvarivanja pogodnosti i uslovima kampanje dostupne su na linku.