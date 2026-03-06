U susret Međunarodnom danu žena: NLB Banka Sarajevo i ‘Wings of Hope’ zajedno u borbi za zdravlje žena

Međunarodni dan žena, osmi mart je dan kada slavimo snagu, postignuća i solidarnost među ženama. Ali to je i prilika da otvoreno govorimo o temama koje su važne, a često potisnute – poput zdravlja i prevencije raka dojke.

Rak dojke nije statistika. To su majke, sestre, prijateljice, kolegice. To su žene koje svakodnevno vode bitke koje nisu uvijek vidljive. Upravo zato je prevencija ključna. Informacija, podrška i pravovremena reakcija spašavaju živote.

Ove godine, NLB Banka odlučila je obilježiti Dan žena konkretnom inicijativom – onom koja nadilazi simboliku i donosi stvaran doprinos zajednici.

Jedna transakcija. Jedan čin solidarnosti.

Za svaku transakciju izvršenu sedmog marta NLB kreditnim karticama, NLB Banka će donirati 3 KM po transakciji projektu ‘Wings of Hope’ u ukupnom iznosu do 5.000 KM. Mehanizam je jednostavan: klijenti koriste svoje kreditne kartice kao i svakog drugog dana – u prodavnici, online ili na putovanju – a svaka pojedinačna transakcija generiše donaciju koju u cijelosti obezbjeđuje NLB Banka. Bez dodatnih troškova za klijente, samo svakodnevna kupovina koja tog dana dobija dublje značenje.

Na ovaj način, finansijska institucija postaje platforma za solidarnost. Male, pojedinačne radnje pretvaraju se u kolektivnu podršku ženama kojima je potrebna pomoć, ali i u snažnu poruku o važnosti prevencije.

Zašto projekat ‘Wings of Hope’?

Projekat ‘Wings of Hope’ pruža podršku, edukaciju i savjetovanje ženama oboljelim od raka, ali i radi na podizanju svijesti o važnosti redovnih pregleda i rane dijagnostike. Samo ove godine, omogućili su 365 besplatnih pregleda ženama slabijih primanja i socijalno ugroženim kategorijama. Njihov rad je tih, ali izuzetno snažan – jer se odvija tamo gdje je podrška najpotrebnija.

Partnerstvom s ovom organizacijom, NLB Banka jasno pokazuje da društvena odgovornost nije jednokratna aktivnost, već strateško opredjeljenje.

Briga počinje iznutra

Kampanja ne završava donacijom. U saradnji sa projektom ‘Wings of Hope’, za zaposlenice NLB Banke bit će organizovano i online edukativno predavanje posvećeno prevenciji raka dojke, važnosti redovnih pregleda i očuvanju mentalnog zdravlja tokom suočavanja s bolešću.

U okruženju u kojem žene čine značajan dio tima, edukacija i podrška nisu luksuz, već odgovornost.

U vremenu kada se od kompanija očekuje više od poslovnih rezultata, NLB Banka kontinuirano pokazuje da razumije svoju ulogu u društvu. Kroz finansijsku inkluziju, podršku poduzetništvu, edukativne inicijative i partnerstva sa organizacijama, Banka gradi model poslovanja koji spaja profitabilnost i svrhu. Ovakve kampanje su poruka da finansijski sektor može i treba biti saveznik zajednice.

Snaga žene nije samo u njenim postignućima. Ona je u hrabrosti da brine o sebi, u spremnosti da potraži podršku i u zajednici koja stoji iza nje.

Sedmog marta, svaka kupovina NLB kreditnom karticom nosi dodatnu vrijednost.

Ne samo u brojkama, već u podršci, svijesti i solidarnosti.

I to je poruka koja traje duže od jednog dana.