I.C. Lotos Tuzla: Borba za ravnopravnost žena sa invaliditetom i dalje traje

Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, još jednom podsjeća da borba za ravnopravnost žena nije završena i da za žene sa invaliditetom ona i dalje traje svakodnevno.

Ovaj dan nije samo prilika za simbolične poruke, već poziv na konkretne promjene koje će osigurati jednaka prava, jednake mogućnosti i dostojanstven život za sve žene.

Žene sa invaliditetom suočavaju se s višestrukom diskriminacijom, na osnovu roda i invaliditeta, a često i na osnovu siromaštva, mjesta stanovanja ili drugih društvenih okolnosti. Njihova prava su nerijetko ograničena sistemskim preprekama: nepristupačnim institucijama, nedostatkom podrške za samostalan život, otežanim pristupom zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i tržištu rada, kao i nedovoljno razvijenim mehanizmima zaštite od nasilja.

Posebno zabrinjava činjenica da su žene sa invaliditetom izložene povećanom riziku od nasilja, a da sistemi podrške često nisu prilagođeni njihovim potrebama. Nedostatak pristupačnih sigurnih kuća, informacija u prilagođenim formatima i adekvatnih servisa podrške dodatno povećavaju njihovu ranjivost.

Istovremeno, iskustva iz programa rada I.C. „Lotos“ namijenjenog osnaživanju žena sa invaliditetom, dokazuju da žene sa invaliditetom mogu biti uspješne liderke, aktivistkinje, majke, radnice i pokretačice promjena. Njihove sposobnosti, znanje i doprinos društvu moraju biti prepoznati i vrednovani bez predrasuda i diskriminacije. One ne traže privilegije nego samo jednake šanse.

I.C. „Lotos“ se zalaže za dosljednu primjenu zakona i međunarodnih standarda koji garantuju ravnopravnost i zabranu diskriminacije, vjerujući da su jednakost i poštivanje ljudskih prava temelj pravednog društva. Posebnu pažnju posvećuje razvoju pristupačnih i inkluzivnih javnih politika koje odgovaraju stvarnim potrebama žena sa invaliditetom, kao i njihovom ekonomskom osnaživanju kroz zapošljavanje. Naša organizacija se također zalaže za dostupne i prilagođene servise podrške koji ženama sa invaliditetom pružaju adekvatnu zaštitu od nasilja, te kontinuirano promoviše njihovo aktivno i ravnopravno učešće u procesima donošenja odluka na svim nivoima.

Kao i svake godine, I.C. „Lotos“ će zajedno sa brojnim organizacijama koje se bave poboljšanjem položaja žena i ljudskim pravima generalno učestvovati na maršu s ciljem obiježavanja 8. marta.

Događaj će se održati u nedjelju, 08. marta 2026. godine s početkom u 12 sati na Trgu Slobode u Tuzli, te vas pozivamo da nam se pridružite, kao i da pružite podršku objavljivanjem poziva, kako bi nam se pridružilo što više naših sugrađana.

“Podsjećamo institucije, donosioce odluka, medije i cjelokupnu javnost da preuzmu odgovornost i osiguraju da ravnopravnost ne ostane samo deklarativno opredjeljenje. Društvo koje isključuje žene sa invaliditetom odriče se njihovog potencijala, znanja i snage.

Osmi mart je podsjetnik da su prava žena sa invaliditetom neodvojivi dio ljudskih prava. Bez njihove pune uključenosti nema istinske jednakosti i kvalitetnog društva za sve.

Nastavljamo da se borimo za društvo bez prepreka u kojem će svaka žena sa invaliditetom imati pravo da bira, odlučuje, radi, stvara i živi dostojanstveno”, saopšteno je.