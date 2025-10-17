NLB Kredit za čas: Kad imaš plan, ali ne i vrijeme da čekaš – Zauvijek ovako!

Postoje trenuci kad ne želite ili ne možete čekati i kada vam je novac potreban odmah. Kada odlučite da je vrijeme da promijenite automobil, krenete na put iz snova ili jednostavno olakšate svakodnevicu. Za te trenutke, birajte NLB Kredit za čas – uz novu akcijsku ponudi kredita NLB Banke Sarajevo.

Zaboravite na čekanja i beskrajne procedure. Uz NLB Kredit za čas, sve što vam treba jeste lična karta i jedna posjeta poslovnici, a informaciju o statusu vašeg zahtjeva dobijate odmah. Moguće je odobrenje kredita do iznosa od 20.000 KM i do 10 godina otplate. Osim toga, NLB Banka nudi i dodatne pogodnosti, bez naknade za obradu kredita ukoliko je klijent u zadnjih 30 dana napravio minimalno dvije transakcije putem elektronske ili mobilne banke.

Uslovi važe za klijente sa redovnim primanjima u NLB Banci d.d., Sarajevo minimalno tri mjeseca. Sve dodatne informacije o troškovima, kamatnim stopama i ostalim pogodnostima dostupne su u najbližoj poslovnici ili na web stranici banke.

Ukoliko su vam potrebna dodatna sredstva bez ograničenja namjene, u toku je i akcijska ponuda NLB Keš kredita, uz mogućnost odobrenja 50.000 KM uz kombinovanu kamatnu stopu od 4,29% uz efektivnu kamatnu stopu od 5,46%*.

*EKS izračunata na maksimalan iznos kredita, uz naznčenu kamatnu stopu i rok otplate, bez naknade za obradu kredita ukoliko je klijent koji primanja ostvaruje preko Banke u zadnjih 30 dana napravio minimalno 2 transakcije putem EBB ili mobilne banke, uz naknadu za vođenje kreditnog računa (2,99 KM mjesečno) i troškove pribavljanja mjenica (10 KM), ovjere saglasnosti o zaplijeni (8KM) i osiguranja korisnika kredita (prema tarifniku osiguravajuće kuće, pretpostavljeni iznos premije 850 KM za 5 godina, 1.300 KM za 10 godina).

Bilo da želite kupiti novi automobil, opremiti stan ili planirati novo putovanje, uz novu akcijsku ponudu keš kredita NLB Banke Sarajevo, vaši planovi su bliže ostvarenju. Za više informacija o uslovima gotovinskih kredita posjetite link. Provjerite i više o ponudi stambenih kredita NLB Banke na linku.