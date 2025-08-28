U Bosni i Hercegovini mali broj građana ostaje bez svojih nekretnina zbog aktiviranja hipoteka, koje banke koriste u slučajevima neizmirenih kreditnih obaveza.

Nije poznato koliko je u Federaciji BiH prošle godine aktivirano hipoteka po osnovu naplate potraživanja fizičkih osoba, niti o kojem se ukupnom iznosu radi.

“Agencija za bankarstvo Federacije BiH ne raspolaže posebnim podacima o naplati potraživanja u sektoru fizičkih osoba putem aktiviranih hipoteka. Naplata iz kolaterala kod fizičkih lica javlja se rijetko, što potvrđuje podatak da je na dan 30. juni 2025. godine svega 1,5 posto stambenih kredita osiguranih hipotekom evidentirano kao nekvalitetno potraživanje. To jasno pokazuje da se hipoteka rijetko koristi kao instrument naplate”, navodi se u odgovoru Agencije za bankarstvo FBiH za „Dnevni avaz“.

S druge strane, Agencija za bankarstvo Republike Srpske, koja vodi ovakvu vrstu statistike, nije dala odgovor ni nakon ponovljenih upita i telefonskih poziva.

Berislav Kutle, ekonomski analitičar i bivši direktor Udruženja banaka BiH, ističe da aktiviranje hipoteke u BiH nije zakonski dobro regulisano.

“Aktiviranjem hipoteke nastaje sudski proces i banka nikada nije sigurna hoće li uopće preuzeti nekretninu nakon aktiviranja. Hipoteka je zapravo nužno zlo i koristi se uglavnom kao formalni razlog, dok je naplata preko hipoteke vrlo rijetka u BiH, za razliku od zemalja Evropske unije gdje se sredstva naplaćuju direktno”, pojašnjava Kutle.

On dodaje da banke u BiH imaju mnogo veću mogućnost kreditiranja od stvarnih potreba građana i privrede, pogotovo s obzirom na strukturu depozita, gdje ostvaruju sigurniju zaradu.

“Najviše kredita u BiH je srednjoročnih jer je takva struktura stanovništva. Kupovna moć je srednja ili niska, prosječna plaća mala, tako da nemamo velike kredite ni ekspanziju tržišta”, ističe Kutle.

Prema njegovim riječima, banke danas u pasivi imaju znatno veće finansijske mogućnosti nego što je realna potreba za kreditiranjem. Često nude kredite s vrlo niskim kamatnim stopama, posebno velikim privrednicima, koje su ispod dva posto, što je znatno ispod evropskih standarda.