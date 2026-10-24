Hrvatska od novembra uvodi digitalnu prijavu carine: Šta trebaju znati putnici iz BiH

Hrvatska od 1. novembra uvodi digitalnu uslugu za prijavu robe i obračun carinskih davanja u putničkom prometu. Nova mogućnost namijenjena je i putnicima iz Bosne i Hercegovine koji ulaze u Hrvatsku, a cilj je olakšati carinske procedure i omogućiti da se dio postupka obavi prije dolaska na granicu.

Usluga eObračun carinskih davanja u putničkom prometu (eODPP) omogućit će putnicima da unaprijed provjere podliježe li roba koju nose plaćanju carinskih davanja, podnesu prijavu i obave obračun pripadajućih troškova.

Digitalna prijava moći će se podnijeti najranije 120 sati, odnosno pet dana prije planiranog dolaska na granični prijelaz. Sistem će biti dostupan putem računara, pametnih telefona i tableta, bez potrebe za registracijom korisničkog računa.

Važno je naglasiti da uvođenje ove usluge ne znači da će se carinska davanja naplaćivati na svu robu koju putnici unose u Hrvatsku. Obaveza plaćanja zavisi od vrste i vrijednosti robe, kao i važećih carinskih pravila.

Ni prethodno podnesena digitalna prijava ne isključuje mogućnost carinske kontrole. Putnici će i dalje biti dužni prijaviti robu u skladu s propisima, a carinski službenici mogu provjeriti prijavu i robu koju nose.

Nova usluga trebala bi pojednostaviti postupak prijave i omogućiti putnicima da se unaprijed informišu o eventualnim troškovima prije ulaska u Hrvatsku.