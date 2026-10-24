U Srbiji sutra prijevremeni parlamentarni izbori, u BiH registrovano 19.800 birača

U Srbiji će u nedjelju, 25. oktobra, biti održani prijevremeni parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima 6.451.292 birača, podaci su Republičke izborne komisije (RIK).

Za 250 mjesta u parlamentu takmiči se 18 izbornih lista s ukupno 2.418 kandidata. Među njima je devet lista koje su kandidovale manjinske nacionalne zajednice, dok hrvatska nacionalna manjina neće imati svoje predstavnike na izbornim listama.

Glasanje će se odvijati na 8.392 biračka mjesta u Srbiji, dok je za glasanje u inostranstvu predviđeno 93 biračka mjesta u 37 država. Izvan Srbije registrovano je ukupno 102.147 birača.

U Bosni i Hercegovini pravo glasa ima 19.800 registrovanih birača, a glasanje će biti organizovano na 27 lokacija. Iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Mostaru potvrđeno je da je za glasanje u tom gradu prijavljeno oko 270 birača. Očekuje se da će izborni proces proteći mirno i bez poteškoća.

Biračka mjesta u BiH bit će otvorena od 7 do 20 sati. Za glasanje je potrebno ponijeti važeću ličnu kartu ili pasoš Republike Srbije, a pravo glasa imaju osobe upisane u izvod iz biračkog spiska za odgovarajuće biračko mjesto.

I u Srbiji će glasanje trajati od 7 do 20 sati, dok se prvi preliminarni rezultati očekuju u nedjelju do 22 sata.

Riječ je o 15. izborima od uvođenja višestranačkog sistema u Srbiji, a ujedno i 11. prijevremenim parlamentarnim izborima.