U Srbiji šest osoba osumnjičeno za planiranje nasilja na dan izbora, među njima i državljanin BiH

Više javno tužilaštvo u Beogradu saslušalo je šest osoba osumnjičenih da su pripremale nasilne incidente tokom parlamentarnih izbora u Srbiji, zakazanih za 25. oktobar.

Među osumnjičenima su i državljani Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a za pet osoba zatraženo je određivanje pritvora.

Prema navodima Tužilaštva, osumnjičeni su planirali izazivanje nereda, nasilne sukobe te napade na policijske službenike i osobe drugačijih političkih stavova. Terete se za aktivnosti usmjerene protiv ustavnog uređenja i sigurnosti Srbije.

Na saslušanju su bili hrvatski državljanin Marko V. (37), državljanin BiH Dejan L. (36), državljani Srbije Dragoljub J. (41), Dragan R. (35) i Marko I. (41), kao i Teodora Č. (26).

Većina osumnjičenih iskoristila je zakonsko pravo da se brani šutnjom, dok su ostali negirali navode o počinjenju krivičnih djela.

Tužilaštvo je Višem sudu u Beogradu predložilo određivanje pritvora za pet osumnjičenih zbog mogućnosti ponavljanja krivičnih djela. Za Marka V. i Dejana L. kao dodatni razlog navedena je opasnost od bjekstva.

Teodori Č. ukinuto je zadržavanje i omogućeno da se u nastavku postupka brani sa slobode.

Osumnjičenima se na teret stavljaju krivična djela pripremanja djela protiv ustavnog uređenja i sigurnosti Srbije te pozivanja na nasilnu promjenu ustavnog uređenja, koja su, prema sumnjama Tužilaštva, počinili kao saizvršioci.