Grad Tuzla jača kapacitete za rodno odgovorno upravljanje i razvoj inkluzivnih javnih politika

Jasmina Ibrahimović
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U okviru procesa uvođenja Pečata rodne ravnopravnosti (Gender Equality Seal), predstavnici i predstavnice Grada Tuzla učestvovali su na dvodnevnom programu jačanja institucionalnih kapaciteta, održanom 14. i 15. septembra i  trodnevnom programu jačanja institucionalnih kapaciteta, održanom od 19. do 21. oktobra 2026. godine, zajedno s predstavnicima Općine Vogošća.

Program je obuhvatio tri tematske obuke posvećene dizajniranju rodno odgovornih projekata i programa, integraciji rodne perspektive u planiranje i odlučivanje te primjeni rodne analize u razvoju, provođenju i praćenju lokalnih politika i javnih usluga.

Kroz praktične vježbe i razmjenu iskustava, učesnici i učesnice radili su na prepoznavanju različitih potreba građana i građanki, korištenju podataka za donošenje odluka i oblikovanju preporuka za unapređenje postojećih programa i mjera.

“Rodna ravnopravnost nije samo pitanje strateških opredjeljenja, već i načina na koji svakodnevno donosimo odluke, planiramo budžet i pružamo usluge našim sugrađankama i sugrađanima. Zato je važno da zaposleni u Gradskoj upravi imaju znanja i praktične alate kojima mogu prepoznati različite potrebe građana i osigurati da naše politike i programi budu dostupni, pravedni i djelotvorni za sve. Ulaganjem u kapacitete naših zaposlenih jačamo kvalitet rada Gradske uprave i odgovornost prema građankama i građanima”, istakao je gradonačelnik Tuzle, dr.sc. Zijad Lugavić.

Ove aktivnosti predstavljaju važan korak u daljnjoj provedbi Gender akcionog plana Grada Tuzle 2024.-2027. i jačanju institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost.

Program se realizuje u okviru inicijative Pečat rodne ravnopravnosti, uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

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