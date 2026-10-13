Najavljena izmjena režima saobraćaja u Slavinovićima

Nedžida Sprečaković
Najavljena izmjena režima saobraćaja u Slavinovićima
Najavljena izmjena režima saobraćaja u Slavinovićima

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla planira izvođenje radova na sanaciji putne infrastrukture u dijelu ulice Put Križani u ukupnoj dužini od 400 m.

Radovi se finansiraju iz sredstava programa Direkcije regionalnih cesta TK, a predviđeni početak radova je u srijedu, 14. 10. 2026. godine.

Tokom izvođenja radova neće dolaziti do obustave saobraćaja, nego samo do preusmjeravanja i povremenih kraćih zastoja.

Građani se mole za strpljenje i poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije i uputa izvođača radova, a mještane navedenog dijela naselja da do okončanja radova prilagode svoje kretanje i parkiranje vozila.

pročitajte i ovo

Vijesti

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 12. oktobar

Vijesti

U tuzlanskom naselju Slatina počinju radovi na sanaciji pješačke površine

Tuzla i TK

Grad Tuzla daje 4.000 KM za nova zapošljavanja

Vijesti

Tuzla objavila drugi javni poziv za obnovu fasada u užoj gradskoj...

Tuzla i TK

Kako je Tuzla glasala na ovim izborima, ko ostaje lider, ko...

Vijesti

Radovi na Južnoj saobraćajnici: Gužve sada, završetak za oko 15 dana

Vijesti

Rudnik Kreka zapošljava nove radnike na neodređeno vrijeme

Vijesti

Elektronske vozačke dozvole mogle bi važiti širom Zapadnog Balkana

Vijesti

Papa Lav XIV primljen u bolnicu, slijedi operacija pluća

Vijesti

Ukinut pritvor 15-godišnjakinji osumnjičenoj za napad na učenice u Gornjoj Tuzli

Vijesti

MUP TK objavio konačnu listu kandidata za obuku policajaca

Učitati više