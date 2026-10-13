Najavljena izmjena režima saobraćaja u Slavinovićima

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla planira izvođenje radova na sanaciji putne infrastrukture u dijelu ulice Put Križani u ukupnoj dužini od 400 m.

Radovi se finansiraju iz sredstava programa Direkcije regionalnih cesta TK, a predviđeni početak radova je u srijedu, 14. 10. 2026. godine.

Tokom izvođenja radova neće dolaziti do obustave saobraćaja, nego samo do preusmjeravanja i povremenih kraćih zastoja.

Građani se mole za strpljenje i poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije i uputa izvođača radova, a mještane navedenog dijela naselja da do okončanja radova prilagode svoje kretanje i parkiranje vozila.