Grad Tuzla daje 4.000 KM za nova zapošljavanja

Grad Tuzla objavio je danas javni poziv za dodjelu finansijske podrške privrednim društvima i samostalnim djelatnostima koje tokom 2026. godine zaposle osobe iz ranjivih i teže zapošljivih kategorija stanovništva.

Prijave su otvorene do 2. novembra, a sredstva će biti dodijeljena iz Budžeta Grada Tuzle.

Pravo na prijavu imaju privredna društva i samostalne djelatnosti registrovane na području Tuzle koje su tokom ove godine već zaposlile ili planiraju zaposliti nezaposlenu osobu s evidencije Biroa za zapošljavanje Tuzla, pod uslovom da pripada jednoj od kategorija obuhvaćenih javnim pozivom.

Podrška je namijenjena zapošljavanju osoba s invaliditetom od najmanje 60 posto, mladih od 18 do 35 godina, žena žrtava nasilja, teže zapošljivih osoba starijih od 55 godina i pripadnika manjinskih grupa.

Javnim pozivom obuhvaćene su i punoljetne osobe koje su ranije bile smještene u Domu za djecu bez roditeljskog staranja ili SOS Dječijem selu.

Svaki poslodavac može ostvariti finansijsku podršku za zapošljavanje jedne osobe koja ispunjava propisane uslove.

Prijave za podršku zapošljavanju otvorene do 2. novembra

Javni poziv objavljen je 12. oktobra i ostaje otvoren 21 dan, odnosno do 2. novembra 2026. godine.

Zainteresovani poslodavci tekst javnog poziva, prijavni obrazac i potrebne izjave mogu preuzeti putem zvaničnog javnog poziva Grada Tuzle.

Za dodatne informacije o uslovima i postupku prijave mogu se obratiti Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzle na brojeve telefona 035/307-383, 035/307-385 i 035/307-387.

Prema uslovima javnog poziva, za ovu namjenu osigurano je ukupno 60.000 KM, dok podrška po zaposlenoj osobi iznosi 4.000 KM. Sredstva su namijenjena refundiranju troškova obaveznih doprinosa, a poslodavci su dužni zadržati zaposlene najmanje 12 mjeseci.