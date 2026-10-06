Radovi na Južnoj saobraćajnici: Gužve sada, završetak za oko 15 dana

Radovi na Južnoj saobraćajnici u Tuzli počeli su jučer na dionici dugoj oko kilometar, od BCC-a prema Ulici Husinskih rudara. Zbog sanacije je izmijenjen režim saobraćaja, pa se vozila trenutno kreću dvosmjerno jednom kolovoznom trakom, što je tokom dana dovelo do usporenog saobraćaja i povremenih gužvi.

Pomoćnik gradonačelnika Tuzle za komunalne poslove Miralem Mulać kazao je za RTV Slon da Grad Tuzla već duže vrijeme insistira na sanaciji Južne saobraćajnice, koja je u nadležnosti JP Ceste Federacije BiH.

Prema njegovim riječima, posebno su problematični bili dijelovi sa izraženim kolotrazima i oštećenjima kolovoza, zbog čega je sanacija trebala biti urađena i ranije.

Radovi na Južnoj saobraćajnici obuhvataju oko 12.000 kvadrata asfalta

Radovi trenutno obuhvataju jednu stranu saobraćajnice, dok se vozila kreću drugom kolovoznom trakom. U neposrednoj blizini istovremeno interveniše i tuzlanski Vodovod na takozvanom DMA šahtu, kako bi i taj zahvat bio završen prije postavljanja novog asfalta.

Mulać navodi da Grad Tuzla i dalje traži od Cesta Federacije BiH sveobuhvatniju obnovu Južne saobraćajnice, na potezu od područja Bulevara odnosno zapadnog dijela grada prema Prinčevoj džamiji. Prema procjenama Grada, vrijednost takvog zahvata mogla bi iznositi oko pet miliona KM.

Na dvije dionice koje se trenutno saniraju planirano je ugrađivanje približno 12.000 kvadratnih metara asfalta, odnosno oko 6.000 kvadrata po jednom kraku saobraćajnice.

Radovi su već uticali na svakodnevno kretanje vozača, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja. Građani koje je ekipa RTV Slon zatekla na ovoj dionici uglavnom su ukazivali na gužve, čekanja i otežano kretanje kroz ovaj dio grada.

Prema informacijama kojima raspolaže Grad Tuzla, radovi na Južnoj saobraćajnici mogli bi biti završeni za oko 15 dana. Mulać je, međutim, naglasio da taj rok navodi sa rezervom jer je projekt ugovorilo JP Ceste Federacije BiH.

Nakon završetka radova na trenutnom dijelu uslijedit će nova izmjena režima saobraćaja kako bi se radovi nastavili na drugom segmentu.

RTV Slon je danas od jutarnjih sati pokušavao dobiti preciznije informacije od JP Ceste Federacije BiH o rokovima, vrijednosti i detaljima projekta. Nakon telefonskog kontakta, prema uputi iz ovog preduzeća, upućen je i pisani zahtjev za izjavu, ali do zaključenja priloga i ovog članka, odgovor nije stigao.