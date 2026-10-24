U Tuzlanskom kantonu lani više od milion dana bolovanja, najčešći razlog bolovi u leđima

Radnici u Tuzlanskom kantonu tokom prošle godine ostvarili su više od milion dana odsustva s posla zbog bolovanja, dok su naknade koje je isplatio Zavod zdravstvenog osiguranja TK premašile 28,7 miliona KM. Od početka ove godine evidentirano je 153.250 bolovanja.

Podaci Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona pokazuju da su među najčešćim razlozima za privremenu spriječenost za rad bolovi u leđima, ali i potreba za medicinskom njegom, brigom o članovima porodice te respiratorne infekcije.

Na prvom mjestu nalazi se dijagnoza M54, koja obuhvata bolove u leđima, s ukupno 12.756 evidentiranih slučajeva. Slijedi šifra Z51, koja se odnosi na ostalu medicinsku skrb, s 8.498 slučajeva, dok je zbog potrebe za kućnom njegom uzdržavanog člana porodice evidentirano 6.075 bolovanja.

Među čestim razlozima odsustva su i obična prehlada, s 4.562 slučaja, te akutna upala ždrijela, zbog koje su evidentirana 4.156 bolovanja. Na listi se nalaze i visokorizična trudnoća, bolesti intervertebralnih diskova, gastroenteritis, povišen krvni pritisak i odsustva zbog pratnje bolesnika.

Poslodavci traže kraći period finansiranja bolovanja

Bolovanja predstavljaju i finansijski izazov za poslodavce, posebno u djelatnostima u kojima odsustvo zaposlenih otežava organizaciju rada i pružanje usluga.

Prema važećim propisima u Federaciji BiH, poslodavac u pravilu snosi troškove naknade plaće za prvih 42 dana privremene spriječenosti za rad. Nakon toga naknada se, uz ispunjavanje zakonskih uslova i uvažavanje propisanih izuzetaka, isplaćuje na teret nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja.

Udruženje poslodavaca Federacije BiH zagovara skraćivanje perioda finansiranja bolovanja na teret poslodavca sa 42 na 15 dana. Također traže efikasniji nadzor nad opravdanošću odsustva i veću odgovornost zdravstvenih radnika koji utvrđuju privremenu spriječenost za rad.

Udruženje je pozvalo vlasti Federacije BiH da usvoje već utvrđeni pravilnik kojim se uređuju postupak i kriteriji za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika, s ciljem sprečavanja mogućih zloupotreba.

Između prava radnika i kontrole bolovanja

Rasprava o bolovanjima otvara pitanje kako unaprijediti kontrolu opravdanosti odsustva, a istovremeno zaštititi zaposlene kojima su bolovanje, oporavak ili njega zaista potrebni.

Iznos veći od 28,7 miliona KM odnosi se na naknade koje je tokom prošle godine isplatio Zavod zdravstvenog osiguranja TK i ne predstavlja ukupan finansijski trošak bolovanja za poslodavce i zdravstveni sistem.

Osim naknada, odsustvo zaposlenih može dovesti i do dodatnih organizacijskih i poslovnih poteškoća. Podaci iz Tuzlanskog kantona tako ukazuju na obim korištenja bolovanja, dok zahtjevi poslodavaca ukazuju na potrebu preispitivanja postojećeg sistema, uz očuvanje prava radnika koji zbog zdravstvenih razloga ne mogu obavljati svoje poslove.