Tuzlanski kanton traži kredit od 18,5 miliona KM za vodne projekte

Kredit od 18,5 miliona KM za finansiranje kapitalnih investicija u vodnu infrastrukturu planira osigurati Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, koje je objavilo javni poziv bankama za dostavljanje ponuda. Sredstva su namijenjena izgradnji i održavanju vodnih objekata u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona, a kreditno zaduženje planirano je na period od deset godina.

Riječ je o dugoročnom unutrašnjem zaduženju u iznosu od 18.516.130 KM, predviđenom Budžetom Tuzlanskog kantona za 2026. godinu i Programom javnih investicija za period od 2026. do 2028. godine.

Sredstva će biti usmjerena na sufinansiranje projekata izgradnje i održavanja vodnih objekata, u okviru budžetske pozicije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK.

Kredit od 18,5 miliona KM uz kamatu do 3,9 posto

Prema uslovima javnog poziva, banke mogu ponuditi fiksnu godišnju kamatnu stopu do 3,90 posto, dok jednokratna naknada za obradu kreditnog zahtjeva ne smije prelaziti 0,20 posto od iznosa kredita.

Predviđen je period otplate od deset godina, uz dodatna tri mjeseca počeka tokom kojih se neće plaćati glavnica ni kamata. Kredit će se otplaćivati mjesečno, a kao instrument osiguranja predviđeno je deset bjanko mjenica.

Pravo učešća imaju banke sa sjedištem u Bosni i Hercegovini koje posjeduju odgovarajuću dozvolu za rad izdatu od entitetskih agencija za bankarstvo.

Pri izboru najpovoljnije ponude presudan će biti najniži ukupni trošak kredita tokom cijelog perioda otplate, uz ispunjavanje ostalih propisanih uslova.

Rok za dostavljanje ponuda je 15. oktobar

Zainteresovane banke ponude trebaju dostaviti Ministarstvu finansija TK, na adresu Fra Grge Martića broj 8 u Tuzli, najkasnije do četvrtka, 15. oktobra 2026. godine, do 12 sati.

Javno otvaranje ponuda planirano je istog dana u 13 sati, u prostorijama Ministarstva u Ulici Turalibegova broj 40.

Javni poziv ne znači da je kreditno zaduženje već realizovano. Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača, zaključivanje ugovora zavisit će od posebne odluke Vlade Tuzlanskog kantona o zaduženju i prethodne saglasnosti Federalnog ministarstva finansija.

Ministarstvo finansija TK zadržava pravo da ne prihvati nijednu dostavljenu ponudu, dok će dinamika korištenja planiranih kreditnih sredstava zavisiti od realizacije odobrenih kapitalnih investicija.