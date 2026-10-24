Tuzla servis: Jedno naselje bez vodosnabdijevanja

TUZLA SERVIS 24.10.2026.

*** VODOVOD – Dio naselja Dobrnja bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Uredno je vodosnabdijevanje svih ostalih gradskih i prigradskih naselja u Tuzli.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirana su tri krivična djela, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 222 zdravstvene usluge.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je šest intervencija.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, pet dječaka i četiri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije bebe, jedan dječak i jedna djevojčica.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije na području Tuzle.