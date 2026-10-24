Tuzla servis: Jedno naselje bez vodosnabdijevanja

RTV SLON
Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vode
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 24.10.2026.

*** VODOVOD – Dio naselja Dobrnja bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Uredno je vodosnabdijevanje svih ostalih gradskih i prigradskih naselja u Tuzli.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirana su tri krivična djela, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 222 zdravstvene usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je šest intervencija.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, pet dječaka i četiri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije bebe, jedan dječak i jedna djevojčica.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije na području Tuzle.

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