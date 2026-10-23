Servisne informacije za Tuzlu na 23. oktobar

TUZLA SERVIS 23.10.2026.
*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja u Tuzli.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je pet krivičnih djela, dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 241 zdravstvena usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođen je jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije na području Tuzle.