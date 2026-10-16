Finansijska podrška mladima u TK: Koliko novca izdvajaju institucije?

Finansijska podrška mladima u Tuzlanskom kantonu obuhvata subvencije stambenih kredita, programe obrazovanja i stručnog usavršavanja, kao i pomoć pri pokretanju poslovanja. Za različite programe podrške mladima u ovoj godini planirano je oko 950.000 KM, a među najtraženijim mjerama su subvencije kamata na stambene kredite. Koliko ova pomoć znači mladima, pokazuje iskustvo Džane Semić, koja je zahvaljujući kantonalnim javnim pozivima uspjela vratiti više od polovine plaćenih kamata na kredit.

Subvencije stambenih kredita mladima olakšavaju otplatu

Za Džanu Semić subvencija kamate na stambeni kredit predstavlja konkretnu finansijsku pomoć. Na javne pozive Tuzlanskog kantona prijavljivala se tokom prethodnih godina, a ističe da je procedura ostvarivanja ovog prava danas znatno jednostavnija nego ranije.

„Na početku, prije nekih možda šest, sedam godina, jako zahtjevno je bilo to prikupiti i vremenski i finansijski. Puno dokumentacije se tražilo, takse su se plaćale razne, a sada, ova zadnja godina, jako su to uprostili, jako malo dokumenata je trebalo. Za jedan dan sam sve prikupila i predala“, kazala je Semić.

Mogućnost povrata dijela plaćenih kamata posebno je značajna mladima koji stambene kredite otplaćuju godinama. Korištenjem ove mjere kroz više javnih poziva moguće je ostvariti značajnu ukupnu uštedu, što potvrđuje i iskustvo ove korisnice.

„Veliki dio kamate sam uspjela vratiti, više od 50 posto preko ovih konkursa, tako da je to jako lijepa cifra i dobro dođe. Smatram i nadam se da će i u budućem periodu biti ovakvih i sličnih“, istakla je Semić.

Za subvencioniranje kamata na stambene kredite mladih Vlada Tuzlanskog kantona ove godine izdvojila je 300.000 KM. Prema riječima ministra za kulturu, sport i mlade TK Damira Gazdića, cilj je omogućiti da sredstva dobiju svi prijavljeni koji ispunjavaju propisane uslove.

„Za te namjene imali smo 300.000 konvertibilnih maraka raspoređenih i ove godine je novina da smo mi željeli da svim mladima koji apliciraju na naše javne pozive i ispunjavaju zakonske uslove za dodjelu sredstava omogućimo da ta sredstva i dobiju. Tako da tih 300.000 konvertibilnih maraka će biti podijeljeno na 209, čini mi se, ili 210 mladih ljudi“, izjavio je Gazdić.

Finansijska podrška mladima u TK uključuje i dodatno obrazovanje

Pored stambenog zbrinjavanja, institucije nastoje pomoći mladima da steknu znanja i vještine potrebne za lakši pristup tržištu rada. Tuzlanski kanton ove godine prvi put provodi poseban program neformalnog obrazovanja, koji obuhvata učenje stranih jezika i razvoj informatičke pismenosti.

Ministar Gazdić navodi da je za ovaj program već iskazano značajno interesovanje te da je cilj omogućiti mladima dodatno stručno usavršavanje.

„Također, jedna novina ove godine koju smo prvi put uveli tiče se jednog našeg programa za mlade na području Tuzlanskog kantona koji je vrlo specifičan. Mislim da nema niti jedna lokalna samouprava, da nije u BiH primijećeno da ima takvih aktivnosti. U tom smislu govorimo o jezičkoj i informatičkoj pismenosti naših mladih ljudi, gdje smo mi objavili javni poziv, već je veliki broj prijava stigao na javni poziv, a želimo da našim mladima omogućimo jedan vid stručnog usavršavanja, odnosno sticanja neformalnog obrazovanja kroz škole jezika i informatičke pismenosti kako bi sutra oni bili konkurentni na tržištu rada“, kazao je Gazdić.

Ova mjera dio je šireg programa podrške mladima, koji obuhvata i finansiranje omladinskih udruženja te podršku mladim poduzetnicima.

I Grad Tuzla subvencionira kamate na stambene kredite

Finansijsku podršku mladima pruža i Grad Tuzla, koji također provodi program subvencioniranja kamata na stambene kredite.

Prema javnom oglasu za 2026. godinu, mladi koji ispunjavaju propisane uslove mogu ostvariti subvenciju kamate na stambeni kredit u iznosu do 3.000 KM. Riječ je o pomoći namijenjenoj smanjenju finansijskog opterećenja mladih koji rješavaju svoje stambeno pitanje.

Pored stambenih subvencija, Grad Tuzla i Tuzlanski kanton provode različite programe stipendiranja i nagrađivanja učenika i studenata, kao i druge oblike podrške obrazovanju i usavršavanju.

Za mlade koji tek započinju samostalan život, ovakvi programi mogu značiti manji trošak otplate kredita, mogućnost dodatnog obrazovanja ili finansijsku pomoć tokom školovanja. Iskustvo Džane Semić pokazuje da kontinuirano korištenje dostupnih subvencija može donijeti značajne uštede, posebno kod dugoročnih stambenih kredita.

Tekst pripremala: Elvedina Mujagić