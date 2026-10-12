Minimalna plata u Njemačkoj od 2027. raste na 14,60 eura po satu

Adin Jusufović

Minimalna plata u Njemačkoj od 1. januara 2027. godine iznosit će 14,60 eura, odnosno približno 28,55 KM bruto po satu. Novo povećanje dio je dvogodišnjeg plana usklađivanja najnižih zarada, kojim će, prema procjenama njemačke Savezne vlade, biti obuhvaćeno više od šest miliona radnika.

Trenutna minimalna satnica, koja se primjenjuje od početka 2026. godine, iznosi 13,90 eura ili približno 27,19 KM. Povećanjem na 14,60 eura radnici koji primaju minimalnu platu dobit će dodatnih 70 centi po satu.

Prema podacima njemačke vlade, ukupno povećanje minimalne plate u dva koraka iznosi 13,88 posto. Odluka je donesena na osnovu preporuke nezavisne Komisije za minimalnu platu, koju čine predstavnici poslodavaca, sindikata i akademske zajednice.

Kako se određuje minimalna plata u Njemačkoj?

Visina minimalne plate utvrđuje se na osnovu ekonomskih pokazatelja, kretanja zarada i potrebe za zaštitom zaposlenih s najnižim primanjima.

Komisija prilikom odlučivanja razmatra i moguće posljedice povećanja plata na konkurentnost preduzeća i zaposlenost. Posebno se uzima u obzir rast zarada dogovoren kolektivnim ugovorima između sindikata i poslodavaca.

Od januara 2025. godine jedan od kriterija je i referentna vrijednost od 60 posto bruto medijalne plate zaposlenih s punim radnim vremenom.

Medijalna plata predstavlja iznos koji zaposlene dijeli na dvije jednake grupe, pri čemu jedna polovina zarađuje više, a druga manje od tog iznosa.

Od 2027. raste i granica zarade za mini posao

Uz povećanje minimalne plate u Njemačkoj, mijenja se i dozvoljena mjesečna zarada za takozvane mini poslove, odnosno oblike zaposlenja s ograničenim primanjima.

Trenutna granica iznosi 603 eura, odnosno približno 1.179 KM mjesečno, dok će od januara 2027. godine biti povećana na 633 eura ili oko 1.238 KM.

Ova granica automatski se prilagođava rastu minimalne satnice kako bi zaposleni mogli nastaviti raditi približno deset sati sedmično bez prelaska dozvoljenog iznosa za ovu vrstu zaposlenja.

U Njemačkoj se od 2015. godine primjenjuje zakonski propisana minimalna plata. Ona se načelno odnosi na sve zaposlene, uz određene izuzetke, među kojima su osobe na stručnom osposobljavanju, samozaposleni i volonteri.

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