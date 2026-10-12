Avionska bomba teška 227 kilograma bit će transportovana i uništena na Bjelašnici

Avionska bomba iz Drugog svjetskog rata, pronađena na području Kiseljaka, bit će sutra, 13. oktobra, transportovana prema Bjelašnici, gdje je planirano njeno kontrolisano uništavanje. Riječ je o neeksplodiranoj bombi teškoj 227 kilograma, a operaciju će provesti stručni timovi Federalne uprave civilne zaštite uz podršku policije i drugih nadležnih službi.

Prema informacijama Federalne uprave civilne zaštite, transport bombe planiran je u jutarnjim satima, od 6 do 8 sati.

Bomba će biti prevezena magistralnim putem M-5, na relaciji Kiseljak i Mostarsko raskršće, nakon čega će transport biti nastavljen magistralnim putem M-17, preko Tarčina prema Bjelašnici.

Na privremenoj lokaciji predviđenoj za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava bomba će biti uništena u kontrolisanim uslovima.

Avionska bomba iz Drugog svjetskog rata teška 227 kilograma

Iz Federalne uprave civilne zaštite pojašnjavaju da je riječ o neeksplodiranoj visokoeksplozivnoj avionskoj bombi opće namjene, srednjeg kapaciteta, mase 500 funti, odnosno 227 kilograma.

U realizaciji operacije učestvovat će stručni timovi Federalne uprave civilne zaštite, uz podršku ministarstava unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona.

Podršku će pružiti i kantonalne uprave civilne zaštite ova dva kantona, kao i Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo.

Nadležne službe osigurat će potrebne mjere predostrožnosti tokom transporta i uništavanja bombe.

Iz Federalne uprave civilne zaštite navode da će lokalno stanovništvo, pravna i fizička lica biti pravovremeno obaviješteni o mjestu i vremenu provođenja aktivnosti, kao i o sigurnosnim mjerama koje je potrebno poštovati.

Operacija transporta predviđena je za sutra u periodu od 6 do 8 sati, dok tačan termin kontrolisanog uništavanja bombe nije naveden u obavještenju.