Sarajevo: Muškarac bacio bombu u kladionicu, uhapšen je

Četrdesettrogodišnji A.G. uhapšen je jutros nakon što je sinoć bacio bombu u prostorije jedne kladionice u Sarajevu. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, incident se dogodio oko 22:15 sati u ulici Džemala Bijedića. Bomba, srećom, nije eksplodirala.

„A.G. je uhapšen oko tri sata nakon događaja i tereti se za izazivanje opće opasnosti u pokušaju“, potvrđeno je iz MUP-a KS.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije. Uhapšeni se trenutno nalazi u prostorijama za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS.