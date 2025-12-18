Dojavljene bombe u više škola u RS-u

Adin Jusufović
Foto: MUP Srbije
Jutros je više osnovnih škola na području Republike Srpske zaprimilo prijeteće e-mail poruke, u kojima se navodi mogućnost postavljene eksplozivne naprave (bombe) u tim školama.

Policijski službenici postupaju po ovim prijavama u skladu s Uputstvom o djelovanju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u slučajevima prijetnje postavljanjem eksplozivne naprave ili drugog opasnog sredstva.

U školskim objektima će najprije biti obavljen kontradiverzioni pregled.

Dojave o navodno postavljenim bombama jutros su zaprimile škole u Banjoj Luci, Prnjavoru, Laktašima, Trebinju, Doboju, Prijedoru i Novom Gradu.

Učenici su upućeni kućama, dok će policija izvršiti detaljan pregled svih školskih objekata.

Moguće eksplozivne naprave su prijavljene i u jednoj školi u Tuzlanskom kantonu, više o tome čitajte OVDJE

pročitajte i ovo

Istaknuto

Dojavljene bombe u više škola na području TK: Provjere u toku

Vijesti

Bosna i Hercegovina ima petu najveću stopu smrtnosti od zagađenja zraka

BiH

Stanje na putevima: Radovi na brojnim dionicama, vozite oprezno

BiH

Vremenska prognoza: Danas oblačno, ponegdje moguća kiša

Tuzla i TK

TK: U osnovnoj školi dojavljena bomba, u toku provjere

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]