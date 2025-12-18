Dojavljene bombe u više škola u RS-u

Jutros je više osnovnih škola na području Republike Srpske zaprimilo prijeteće e-mail poruke, u kojima se navodi mogućnost postavljene eksplozivne naprave (bombe) u tim školama.

Policijski službenici postupaju po ovim prijavama u skladu s Uputstvom o djelovanju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u slučajevima prijetnje postavljanjem eksplozivne naprave ili drugog opasnog sredstva.

U školskim objektima će najprije biti obavljen kontradiverzioni pregled.

Dojave o navodno postavljenim bombama jutros su zaprimile škole u Banjoj Luci, Prnjavoru, Laktašima, Trebinju, Doboju, Prijedoru i Novom Gradu.

Učenici su upućeni kućama, dok će policija izvršiti detaljan pregled svih školskih objekata.

Moguće eksplozivne naprave su prijavljene i u jednoj školi u Tuzlanskom kantonu, više o tome čitajte OVDJE