Vjerovali ili ne u Srbiji dojave o bombama u 807 škola

Dojave o bombama – U Srbiji je jutros prijavljeno da su u čak 807 osnovnih i srednjih škola postavljene bombe, saopštio je MUP Srbije. Zbog bezbjednosnih provjera nastava je odložena.

Prema prvim informacijama, utvrđeno je da su dojave bile lažne. Ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je da su angažovani službenici svih nadležnih policijskih uprava, Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, kao i Uprave za tehniku.

O svemu je obaviješteno i nadležno tužilaštvo. Policijski službenici postupaju po Instrukciji o načinu reagovanja u slučaju dojave o postavljenom eksplozivnom sredstvu ili napravi, a istovremeno se primjenene sve mjere predviđene za zaštitu učenika i nastavnog osoblja.

Kako je saopštilo Ministarstvo prosvjete, policijske ekipe detaljno su pregledale škole i tamo gdje je potvrđeno da su dojave lažne, učenici se sukcesivno vraćeni na nastavu.

Ministarstvo je još jednom podsjetilo sve škole na instrukcije koje treba primijeniti u ovakvim slučajevima, ističući da je ključno da se odmah obavijesti policija i da se postupa isključivo u saradnji sa MUP-om.Ministarstvo prosvete naglašava da je potrebno poštovati sve usvojene bezbjednosne procedure i apeluje da se izbjegava širenje panike među učenicima, roditeljima i nastavnim osobljem.

Resorno ministarstvo oštro osuđuje svaki pokušaj narušavanja obrazovnog procesa u Srbiji, poručujući da će nadležne institucije utvrditi odakle dolaze i šta je uzrok ovih prijetnji.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku uputila je zahtjev međunarodnim partnerima kako bi se, kroz raspoložive mehanizme saradnje, identifikovali pošiljaoci ovih prijetnji.Prema riječima nadležnih, cilj je da se što prije otkriju izvori dojava koje su izazvale poremećaj u radu škola širom Srbije, ali i zabrinutost među roditeljima i učenicima.