Požar izbio na Bjelašnici, vatrogasci na terenu

Požar je danas oko 13 sati izbio na području Bjelašnice, između Stanara i Hranisave. Na terenu su ekipe Profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo koje rade na gašenju požara.

Prema informacijama iz Profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo, intervencija je u toku, a očekuje se dolazak dodatnih ekipa koje će pomoći vatrogascima na terenu.

Gašenje požara otežava nepristupačan teren, zbog čega je pristup požarištu otežan. Situaciju dodatno komplikuje suha vegetacija na ovom području, koja pogoduje širenju vatre.

Vatrogasne ekipe ostaju angažovane na terenu, a više informacija o stanju na požarištu bit će poznato nakon nastavka intervencije.