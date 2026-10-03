U Tuzli počela tehnološka proba sistema daljinskog grijanja

Tehnološka proba sistema daljinskog grijanja u Tuzli počela je 1. oktobra, čime je ušla u završnu fazu priprema za sezonu grijanja 2026/2027.

Provjeru sistema „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla provodi u saradnji s Termoelektranom „Tuzla“, a cilj je utvrditi stanje instalacija prije početka redovne isporuke toplotne energije.

Tokom tehnološke probe ispituju se vrelovodne i toplovodne instalacije, kao i zajedničke instalacije u objektima kolektivnog stanovanja. Eventualni kvarovi koji budu uočeni tokom provjere trebali bi biti otklonjeni prije početka sezone grijanja.

Tehnološka proba nakon radova na mreži

Ovogodišnja tehnološka proba sistema daljinskog grijanja posebno je značajna zbog radova koji su tokom ljeta izvedeni na toplifikacionoj mreži. Među njima su rekonstrukcija magistralnog vrelovoda te sanacija i revitalizacija više dionica vrelovodne mreže.

Iz „Centralnog grijanja“ pozvali su predstavnike etažnih vlasnika da zajedno s upraviteljima provjere instalacije centralnog grijanja u zgradama, kako bi eventualni problemi bili utvrđeni i prijavljeni na vrijeme.

Vlasnicima vrelovodnih toplinskih i mjerno-regulacionih stanica preporučeno je da angažuju servisere i pregledaju podstanice kako bi bile spremne za novu sezonu grijanja.

Kvarovi se mogu prijaviti putem web stranice „Centralnog grijanja“ Tuzla ili na brojeve telefona 035 321-600, 035 321-601 i 035 321-602.