Muharemović nakon Džekinog oproštaja: „Plašio sam se ovog dana“

Tarik Muharemović emotivnom se porukom oprostio od Edina Džeke, koji je nakon 152 nastupa i 68 postignutih golova završio reprezentativnu karijeru. Mladi defanzivac reprezentacije Bosne i Hercegovine priznao je da se pribojavao trenutka u kojem će se kapiten Zmajeva oprostiti od nacionalnog dresa.

Džeko je posljednju utakmicu za reprezentaciju odigrao protiv Švedske, a njegov odlazak izazvao je brojne emotivne reakcije među saigračima i navijačima. Među onima koji su mu uputili posebnu poruku bio je i Muharemović, koji je s legendarnim napadačem dijelio svlačionicu reprezentacije.

„Kao mali, plašio sam se ovog dana. Zapravo, mislio sam da ovaj dan nikada neće doći. Edine, hvala ti za svaki gol, svaku emociju i svaki trenutak ponosa“, napisao je Muharemović.

Mladi reprezentativac istakao je da Džeko za njega nije bio samo kapiten već i fudbaler uz kojeg su odrastale generacije navijača i igrača.

„Nisi bio samo kapiten. Bio si dio našeg djetinjstva. Zauvijek ćeš ostati naš Dijamant. Hvala ti, kapitenu“, poručio je Muharemović.

Džeko je iza sebe ostavio rekordnih 152 nastupa i 68 pogodaka u dresu Bosne i Hercegovine, a tokom reprezentativne karijere postao je jedno od najprepoznatljivijih imena bh. fudbala.

Reprezentaciju Bosne i Hercegovine nakon remija sa Švedskom očekuje novi susret protiv Poljske, koji će biti odigran u ponedjeljak, 5. oktobra, na stadionu Bilino Polje u Zenici.