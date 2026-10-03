Sunčano vrijeme u BiH i narednih dana, temperature do 30 stepeni

Sunčano vrijeme u BiH zadržat će se i tokom narednih dana, uz svježija jutra i dnevne temperature koje će u većem dijelu zemlje prelaziti 20 stepeni, dok će na jugu biti i znatno toplije.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će preovladavati sunčano vrijeme, uz slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Dnevna temperatura zraka kretat će se od 20 do 26, a na jugu zemlje do 30 stepeni.

U Tuzli je u 11 sati izmjereno 18 stepeni, dok je najtoplije bilo u Mostaru, gdje su izmjerena 24 stepena.

Sunčano vrijeme u BiH nastavlja se i u nedjelju

Sutra će biti sunčano, a u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove moguća je magla. Jutarnja temperatura kretat će se od 5 do 11, na jugu do 16 stepeni, dok će dnevna biti od 20 do 26, a na jugu do 29 stepeni.

U ponedjeljak se očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature bit će od 6 do 12, na jugu do 15, a tokom dana od 20 do 26 stepeni, dok će na jugu ponovo biti do 29 stepeni.

Slično vrijeme zadržat će se i u utorak. Uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura iznosit će od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni, dok će dnevna biti između 19 i 25, a na jugu do 28 stepeni.

U srijedu će sunčano vrijeme u BiH biti praćeno malom do umjerenom oblačnošću. Jutarnja temperatura kretat će se od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni, a dnevna od 18 do 24, dok se u sjevernim područjima Bosne očekuje do 28 stepeni.