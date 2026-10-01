Sunčano vrijeme širom BiH, temperature do 30 stepeni

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: Ilustracija

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, uz slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura zraka kretat će se od 21 do 27 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati do 30 stepeni.

Biometeorološke prilike bit će povoljne. Stabilno vrijeme i umjerene temperature ugodno će djelovati na većinu stanovništva. Tokom jutarnjih i večernjih sati preporučuje se nešto više pažnje prilikom boravka na otvorenom i adekvatno odijevanje, s obzirom na to da će zbog povećane vlažnosti zraka biti svježije.

U unutrašnjosti zemlje moguća je i mjestimična magla, koja bi kod hroničnih bolesnika mogla uzrokovati manje tegobe.

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