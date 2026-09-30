Otvara se prostor za nove avio-linije: Za razvoj turizma FBiH izdvojeno 225.000 KM

Federalno ministarstvo okoliša i turizma raspisalo je javni poziv za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava iz programa „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2026. godinu.

Javni poziv raspisan je na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućih transfera u okviru programa „Razvoj turizma i ugostiteljstva“, kao i Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje i odabir projekata od 24. septembra 2026. godine.

Za realizaciju programa predviđeno je ukupno 375.000 KM.

U okviru javnog poziva, kroz Program 3A – Program sufinansiranja uspostave novih avio-linija u funkciji razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine, predviđeno je 225.000 KM. Riječ je o sredstvima koja nisu utrošena iz prethodno planiranog iznosa od 300.000 KM.

Cilj programa je otvaranje novih emitivnih tržišta, povećanje broja dolazaka stranih turista i unapređenje međunarodne dostupnosti Federacije BiH.

Kao jedan od mjerljivih pokazatelja programa naveden je broj uspostavljenih novih avio-linija, dok je realizacija programskih aktivnosti predviđena u ugovorenom roku.