/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 15. oktobar

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 15. oktobar

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je jednoglasno usvojilo Strategiju razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi za period od 2026. do 2030. godine, s ciljem modernizacije rada institucija i transparentnijeg zapošljavanja.

Odredbe Zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije BiH, koje propisuju neradnu nedjelju i neradne dane tokom praznika, i dalje su na snazi, poručio je ministar trgovine Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac.

U Tuzlanskom kantonu trenutno je 109 hraniteljskih porodica, a njihov broj posljednjih godina bilježi rast. Ipak, samo u Domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli i dalje boravi između 60 i 70 djece. Nadležni nastoje ojačati sistem hraniteljstva, a ove godine povećane su i naknade hraniteljima. Koliko je sistem napredovao, s kakvim se preprekama suočava i šta hraniteljstvo znači onima koji su odlučili otvoriti vrata svog doma djeci kojoj je potrebna porodica?

Jačanje hraniteljstva, podrška porodicama i unapređenje sistema socijalne zaštite bile su glavne teme stručne konferencije održane danas u organizaciji Saveza socijalnih radnika Federacije BiH i SOS Dječijih sela u BiH.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Plan jesenje sjetve za 2026. godinu, kojim je predviđeno zasijavanje više od 5.500 hektara poljoprivrednog zemljišta, što je za 3,34 posto više nego prošle godine.

Međunarodni dan bijelog štapa, koji se obilježava 15. oktobra, prilika je da se ukaže na svakodnevne izazove slijepih i slabovidnih osoba. Od neprilagođenog obrazovanja i prepreka na ulicama do otežanog pristupa pomagalima, problemi s kojima se suočavaju godinama ostaju gotovo isti. Iako pomaka ima, podrška sistema i dalje nije dovoljna. Kako izgleda svakodnevica slijepih i slabovidnih osoba i šta je potrebno promijeniti?

Košarkaši Slobode Energoinvest sutra pred domaćom publikom igraju utakmicu trećeg kola Prvenstva Bosne i Hercegovine, a nakon pobjede na gostujućem terenu cilj je ostvariti i prvi trijumf u tuzlanskom Mejdanu.

Nakon višegodišnje pauze, borilačka manifestacija „Noć šampiona“ vraća se u Tuzlu. Sedmo izdanje bit će održano 25. decembra u Mejdanu, a obilježit će ga oproštajni profesionalni meč bosanskohercegovačkog kikboksera Mesuda Selimovića.

U nastavku dnevnika donosimo i informaciju o planskim isključenjima električne energije na području TK.

Za kraj dnevnika pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana.