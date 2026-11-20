Dnevnik Crno i bijelo donosi pregled najvažnijih događaja koji su obilježili 20. novembar 2026. godine. U fokusu večerašnjeg izdanja su optužnica protiv visokih federalnih zvaničnika, najava imenovanja nove Vlade Tuzlanskog kantona, povrat PDV-a na prvu nekretninu, ali i brojne druge teme iz društva, kulture i sporta.

Posebni odjel Federalnog tužilaštva, poznat kao POSKOK, podigao je optužnicu protiv federalnog premijera Nermina Nikšića, ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka i još pet osoba. Tužilaštvo je zatražilo i zabranu obavljanja službenih funkcija za Nikšića i Isaka.

Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona zakazao je sjednicu za 30. novembar, na kojoj bi se trebalo odlučivati o imenovanju nove kantonalne vlade. Govorimo i o presudi kojom je vozaču zbog saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom u Živinicama kazna povećana na sedam godina zatvora.

Među temama su i dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na borački dodatak, povrat PDV-a na prvu nekretninu, za koji je odobreno 18,7 miliona KM, te najavljeno poskupljenje notarskih usluga u Federaciji BiH.

U Tuzli su danas potpisani ugovori o stipendiranju 59 učenika koji su odabrali deficitarna zanimanja, a za ovu namjenu izdvojeno je 69 hiljada KM.

U kulturnom dijelu Dnevnika najavljujemo koncert „Muzikom kroz izložbu“ u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla i predstavu „Kriva“ u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona.

Sportske vijesti donose informacije o predstojećem baražu fudbalske reprezentacije BiH protiv Danske, kazni UEFA-e Nogometnom savezu BiH, posljednjoj utakmici jesenjeg dijela prvenstva FK Sloboda, odgođenom susretu košarkaša Slobode Energoinvest i dosadašnjim rezultatima fudbalerki Slobode 2024.

U Dnevniku donosimo i pregled najčitanijih članaka s našeg portala, najavljena isključenja električne energije te vremensku prognozu.

Kompletno izdanje Dnevnika „Crno i bijelo“ od 20. novembra pogledajte u videu ispod: