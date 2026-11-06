Njega monstere zimi zahtijeva nešto drugačiji pristup nego tokom toplijih mjeseci. Ova popularna sobna biljka, prepoznatljiva po velikim zelenim listovima s karakterističnim prorezima, tokom hladnijeg perioda sporije raste i osjetljivija je na pretjerano zalijevanje, nedostatak svjetlosti i suh zrak u zagrijanim prostorijama.

Monstera je porijeklom iz tropskih područja i voli toplinu i vlagu, ali to ne znači da joj tokom zime treba više vode. Upravo suprotno, neke od najčešćih grešaka u njenom održavanju nastaju kada vlasnici nastave sa zalijevanjem istim intenzitetom kao tokom ljeta.

Njega monstere zimi počinje pravilnim zalijevanjem

Jedno od najvažnijih pravila jeste smanjiti učestalost zalijevanja. Kako biljka tokom zime sporije raste, troši manje vode, a višak vlage u zemlji može dovesti do truljenja korijena.

Prije zalijevanja najbolje je prstom provjeriti zemlju na dubini od nekoliko centimetara. Ako je još vlažna, zalijevanje treba odgoditi. Važno je i da saksija ima otvore kroz koje višak vode može otjecati, jer monstera ne podnosi dugotrajno zadržavanje vode oko korijena.

Gdje držati monsteru tokom zime?

Tokom zimskih mjeseci dani su kraći, a prirodne svjetlosti ima manje. Zbog toga monsteru treba smjestiti na svijetlo mjesto, po mogućnosti blizu prozora, gdje će imati dovoljno dnevne svjetlosti.

Ipak, treba izbjegavati hladan propuh i direktan kontakt listova s hladnim prozorskim staklom.

Idealna temperatura za monsteru kreće se između 18 i 24 stepena Celzijusa. Nagli padovi temperature mogu negativno utjecati na biljku, pa je ne treba držati neposredno uz vrata koja se često otvaraju tokom hladnih dana.

Suh zrak može uzrokovati smeđe vrhove listova

Centralno grijanje tokom zime značajno smanjuje vlažnost zraka u stanovima. To može predstavljati problem za monsteru, koja prirodno uspijeva u vlažnijem okruženju.

Ako primijetite da vrhovi listova postaju smeđi i suhi, jedan od mogućih uzroka je upravo nedostatak vlage u zraku.

Biljku je najbolje udaljiti od radijatora i drugih izvora direktne topline. Vlažnost se može poboljšati korištenjem ovlaživača zraka ili postavljanjem posude s vlažnim kamenčićima ispod saksije, pri čemu dno saksije ne smije stajati u vodi.

Listove je povremeno dobro obrisati mekanom, vlažnom krpom kako bi se uklonila prašina.

Treba li monsteru prihranjivati i presađivati zimi?

Tokom zime monstera uglavnom usporava rast, zbog čega joj nije potrebna intenzivna prihrana. Ako nema aktivnog rasta, prihranjivanje je najbolje odgoditi do proljeća.

Isto važi i za presađivanje. Osim ako postoje ozbiljni problemi s korijenom ili zemljom, bolje je sačekati toplije mjesece, kada biljka ponovo počinje aktivnije rasti.

Njega monstere zimi podrazumijeva i redovno praćenje stanja listova. Žućenje može ukazivati na previše vode, dok suhi rubovi mogu biti povezani s nedostatkom vlage ili blizinom radijatora.

Uz odgovarajuće svjetlosne uslove, umjereno zalijevanje i stabilnu temperaturu, monstera može sačuvati zdrave i raskošne listove tokom cijele zime.