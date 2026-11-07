Danas u BiH djelimično vedro, temperature do 18 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati djelimično vedro vrijeme. U Bosni se očekuje niska oblačnost, dok je u poslijepodnevnim i večernjim satima moguća slaba kiša na području Krajine i jugozapadu zemlje.

Vjetar će biti slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se uglavnom između -1 i 4 stepena, dok će na jugu zemlje biti od 6 do 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 6 do 11 stepeni, a na jugu od 14 do 18 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike bit će povoljnije u odnosu na prethodne dane. Stabilnije vrijeme i temperature u okviru uobičajenih vrijednosti pozitivno će djelovati na većinu stanovništva.

Hronični bolesnici i meteoropate mogli bi osjetiti olakšanje tokom dana, posebno uz povremene sunčane intervale. Ipak, jutarnji sati bit će prohladni, a tokom noći se ponovo očekuje zahlađenje, zbog čega se preporučuje oprez prilikom boravka na otvorenom.