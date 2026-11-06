Stanje na cestama u BiH: Magla smanjuje vidljivost, očekuju se gužve

Stanje na cestama u BiH ovog petka obilježavaju jutarnja magla, pojačan saobraćaj u blizini gradskih centara i radovi na brojnim putnim pravcima. Iz BIHAMK-a upozoravaju da se tokom dana, zbog početka vikenda, očekuje veći broj vozila i mogućnost dužih čekanja na pojedinim graničnim prijelazima.

U kotlinama i višim predjelima magla mjestimično smanjuje vidljivost, zbog čega se vozačima preporučuje opreznija vožnja. Na svim cestama u Bosni i Hercegovini na snazi je zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme.

Stanje na cestama u BiH: Radovi usporavaju saobraćaj

Na autocesti A1, zbog radova na zaštiti kosina, zatvoren je most Hercegovina u smjeru Počitelj prema Bijači. Saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, dok je u tunelu Hercegovina, u smjeru Bijača prema Počitelju, zatvorena preticajna traka.

Dionica autoceste A1 Kakanj prema Lašvi zatvorena je za sva vozila, a saobraćaj je preusmjeren na suprotnu stranu autoceste, gdje se odvija dvosmjerno.

Zbog sanacije potpornog zida usporeno se saobraća na ulazu u tunel Klopče, na dionici Zenica jug prema Zenici sjever. Na pravcu Sarajevo zapad prema Lepenici vozila se zbog radova preusmjeravaju u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Brčko prema Bijeljini izmijenjen je režim saobraćaja zbog proširenja mosta. Vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu, dok se teža vozila usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Radovi usporavaju saobraćaj i na regionalnim cestama Priboj prema Sapni, Čelić prema Pukišu te Ciljuge prema Donjim Dubravama. Na pravcu Kladanj prema Milankovićima vozila koriste privremenu obilaznicu zbog izgradnje mosta preko rijeke Drinjače.

Na magistralnim cestama Dobro Polje prema Miljevini i Jablanica prema Blidinju dozvoljeno je kretanje samo vozilima do 3,5 tone.

Zadržavanja na granicama do 30 minuta

Prema jutrošnjem izvještaju BIHAMK-a, zadržavanja putničkih vozila na graničnim prijelazima nisu duža od 30 minuta. Ipak, zbog očekivanog povećanja saobraćaja tokom dana i primjene novog sistema registracije ulazaka i izlazaka iz Evropske unije, moguća su duža čekanja.

Ponovo je otvoren stari granični prijelaz Gradiška, koji je privremeno bio zatvoren zbog oštećenja. Dozvoljen je prolazak putničkih vozila, autobusa i praznih teretnih vozila, ali ne i promet komercijalne robe.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na prijelazu Šepak zabranjen saobraćaj za teretna vozila.