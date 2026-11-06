Danas počinje isplata penzija u RS

Isplata penzija za oktobar u Republici Srpskoj počinje danas, 6. novembra, a za ovu namjenu osigurano je ukupno 188 miliona KM, potvrđeno je iz Ministarstva finansija RS.

Istovremeno je najavljeno novo redovno usklađivanje penzija koje će biti provedeno početkom naredne godine.

Prema podacima Ministarstva finansija, penzije u Republici Srpskoj tokom 2026. godine povećane su ukupno za 10 posto u odnosu na prethodnu godinu. Povećanja su realizovana kroz redovna i vanredna usklađivanja na osnovu odluka entitetske vlade.

Osim povećanja mjesečnih primanja, penzionerima je u augustu isplaćena i jednokratna novčana pomoć s ciljem ublažavanja posljedica rasta životnih troškova i poboljšanja njihovog materijalnog položaja.

Novo usklađivanje penzija očekuje se u januaru 2027.

Novo usklađivanje penzija u Republici Srpskoj planirano je za januar 2027. godine, a njegov konačan iznos zavisit će od ekonomskih pokazatelja, prvenstveno kretanja troškova života i prosječnih plata.

Direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić ranije je izjavio da bi, prema trenutnim pokazateljima, usklađivanje moglo iznositi između 7,5 i 8 posto. Međutim, riječ je o procjeni, dok će konačan procenat biti poznat nakon utvrđivanja relevantnih ekonomskih podataka.

Redovno godišnje usklađivanje provodi se na osnovu zakonski utvrđenih kriterija koji uključuju rast troškova života i prosječne plate tokom prethodne godine.

Današnja isplata penzija odnosi se na korisnike Fonda PIO Republike Srpske, dok su oktobarske penzije korisnicima Federalnog zavoda MIO/PIO isplaćivane jučer, 5. novembra.