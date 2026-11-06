Danas počinje isplata penzija u RS

Adin Jusufović

Isplata penzija za oktobar u Republici Srpskoj počinje danas, 6. novembra, a za ovu namjenu osigurano je ukupno 188 miliona KM, potvrđeno je iz Ministarstva finansija RS.

Istovremeno je najavljeno novo redovno usklađivanje penzija koje će biti provedeno početkom naredne godine.

Prema podacima Ministarstva finansija, penzije u Republici Srpskoj tokom 2026. godine povećane su ukupno za 10 posto u odnosu na prethodnu godinu. Povećanja su realizovana kroz redovna i vanredna usklađivanja na osnovu odluka entitetske vlade.

Osim povećanja mjesečnih primanja, penzionerima je u augustu isplaćena i jednokratna novčana pomoć s ciljem ublažavanja posljedica rasta životnih troškova i poboljšanja njihovog materijalnog položaja.

Novo usklađivanje penzija očekuje se u januaru 2027.

Novo usklađivanje penzija u Republici Srpskoj planirano je za januar 2027. godine, a njegov konačan iznos zavisit će od ekonomskih pokazatelja, prvenstveno kretanja troškova života i prosječnih plata.

Direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić ranije je izjavio da bi, prema trenutnim pokazateljima, usklađivanje moglo iznositi između 7,5 i 8 posto. Međutim, riječ je o procjeni, dok će konačan procenat biti poznat nakon utvrđivanja relevantnih ekonomskih podataka.

Redovno godišnje usklađivanje provodi se na osnovu zakonski utvrđenih kriterija koji uključuju rast troškova života i prosječne plate tokom prethodne godine.

Današnja isplata penzija odnosi se na korisnike Fonda PIO Republike Srpske, dok su oktobarske penzije korisnicima Federalnog zavoda MIO/PIO isplaćivane jučer, 5. novembra.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Danas počinje isplata penzija u FBiH: Evo koliko će penzioneri dobiti

Vijesti

Penzije ponovo rastu od januara: Koliko novca mogu očekivati penzioneri u...

Vijesti

Isplata penzija u FBiH počinje 5. novembra: Poznati iznosi i broj...

Vijesti

Penzije za oktobar stižu 5. novembra: Pogledajte iznose

Vijesti

Penzije iz Njemačke: Građani BiH dobili savjete o ostvarivanju prava

Istaknuto

Penzionerima prijeti obustava isplate penzije ako ne dostave ovu potvrdu

Tuzla i TK

Tuzla servis: Dogodilo se osam saobraćajnih nesreća

Vijesti

Danas presuda za ubistvo Aldine Jahić: Tužilaštvo traži 45 godina zatvora

BiH

Rat ne uništava samo živote: Danas se obilježava Međunarodni dan zaštite okoliša u oružanim sukobima

Vijesti

Sjećate li se Koševa 1996? Salihamidžić i Bolić prije 30 godina srušili Italiju

Magazin

Novembar donosi nebeski spektakl: Meteori, susret planeta i Supermjesec

Učitati više