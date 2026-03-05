80 godina pruge Brčko – Banovići obilježit će se ove godine nizom aktivnosti, a pripreme za ovaj značajan jubilej bile su tema sastanka premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića sa predstavnicima Saveza antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona. Sastanak je održan u Tuzli, gdje je razgovarano o organizaciji manifestacije povodom osam decenija od izgradnje ove historijski važne omladinske pruge.

Tokom susreta učesnici su se prisjetili i riječi književnika Miroslava Krleže, koji je prugu Brčko – Banovići opisao kao „prvu prugu na svijetu koju su izgradila djeca“. I nakon osam decenija ta rečenica ostaje snažan simbol generacija mladih koji su svojim radom ostavili trajni trag u historiji ovog prostora.

80 godina pruge Brčko – Banovići podsjetnik na solidarnost i zajedništvo

Predstavnici SABNOR-a podsjetili su da je u izgradnji pruge 1946. godine učestvovalo gotovo 60.000 omladinaca iz dvadeset zemalja svijeta. Ovaj poduhvat nosio je snažnu poruku solidarnosti i zajedništva, ali i označio početke internacionalnog volontiranja na ovim prostorima.

Na sastanku je dogovoreno da premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić bude predsjednik Organizacionog odbora manifestacije kojom će se obilježiti 80 godina pruge Brčko – Banovići. U rad odbora bit će uključeni i predstavnici drugih institucija, a među članovima će biti gradonačelnik Brčko Distrikta i načelnik Općine Banovići.

Premijer Halilagić istakao je da je čast učestvovati u organizaciji obilježavanja ovog jubileja te naglasio da će Vlada Tuzlanskog kantona podržati realizaciju manifestacije. Prema njegovim riječima, obilježavanje osam decenija od izgradnje pruge čuva važne historijske činjenice i podsjeća na vrijednosti zajedništva koje su i danas potrebne društvu.

Dodao je i da jubilej treba biti poticaj mladim generacijama da budu aktivnije u društvu i da preuzmu veću ulogu u razvoju zajednice u kojoj žive, kako bi svojim angažmanom doprinijeli stvaranju boljeg i ugodnijeg okruženja za život.

Predsjednik SABNOR-a Tuzlanskog kantona Zlatko Dukić kazao je da će ova organizacija do prve sjednice Organizacionog odbora pripremiti okvirni program i finansijski plan manifestacije, kako bi se već na početku moglo pristupiti konkretnim aktivnostima na realizaciji obilježavanja 80 godina pruge Brčko – Banovići.

Sastanku su, osim premijera Halilagića i predsjednika SABNOR-a TK Zlatka Dukića, prisustvovali i članovi Upravnog odbora SABNOR-a Tuzlanskog kantona Meša Bajrić i Nebojša Novaković.

Možda će vas zanimati i ovo

Na današnji dan 1946. završena izgradnja pruge Brčko–Banovići