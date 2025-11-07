Na današnji dan 1946. završena izgradnja pruge Brčko–Banovići

Jasmina Ibrahimović

Velika omladinska radna akcija izgradnje željezničke pruge Brčko–Banovići završena je 7. novembra 1946. godine, nakon 190 radnih dana. Na projektu je učestvovalo više od 60 hiljada mladih iz cijele Jugoslavije i oko hiljadu stranih brigadira, koji su izgradili 92 kilometra pruge u sjevernoj Bosni i Hercegovini.

Pruge su bile od ogromnog značaja za obnovu zemlje nakon Drugog svjetskog rata, jer su povezale rudna nalazišta ugljena iz Banovića s glavnim prometnim pravcima. Gradovi kroz koje je prolazila doživjeli su privredni rast, a hiljade omladinaca proglašene su udarnicima. Akcija je postala simbol zajedničkog rada, entuzijazma i početka planske izgradnje socijalističke privrede.

Iako je planirano da izgradnja traje sedam mjeseci, posao je završen prije roka. Omladinci su izgradili tri tunela i 22 mosta dužine 455 metara. Međutim, zbog brzine i neiskustva, pojedine dionice su kasnije morale biti popravljane, a tokom radova izbila je i epidemija tifusa među učesnicima.

Prvi voz prugom je prošao 7. novembra 1946. godine, a književnik Miroslav Krleža tada je rekao: „Nije ovo prva pruga na svijetu, ali je prva koju su izgradila djeca.“

