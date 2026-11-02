Počinje obilježavanje 80. godišnjice pruge Brčko-Banovići: Svečani voz u subotu

Obilježavanje 80. godišnjice pruge Brčko-Banovići počinje danas, 2. novembra, izložbom i promocijom knjige u Brčkom, a tokom narednih sedam dana planiran je niz manifestacija u gradovima kroz koje prolazi ova historijska željeznička trasa. Centralni događaji bit će organizovani u Tuzli, dok je za subotu, 7. novembra, najavljena vožnja svečanog voza od Banovića do Brčkog.

Organizacioni odbor za obilježavanje jubileja usvojio je program manifestacija koje će trajati do 8. novembra. Ove godine navršava se tačno osam decenija od završetka izgradnje Omladinske pruge Brčko-Banovići, koja je otvorena 7. novembra 1946. godine.

Obilježavanje 80. godišnjice pruge Brčko-Banovići počinje u Brčkom

Program počinje danas u prostoru Skupštine Brčko distrikta BiH, gdje će u 18 sati biti otvorena izložba Arhiva Tuzlanskog kantona pod nazivom „Historijska pruga kroz historijske izvore“. U 19 sati planirana je promocija knjige prof. dr. Najila Kurtića „Omladinska pruga Brčko-Banovići, između mita i stvarnosti“.

Isti sadržaji bit će predstavljeni u srijedu, 4. novembra, u Bosanskom kulturnom centru u Srebreniku, s početkom u 18 i 19 sati. U četvrtak, 5. novembra, izložba i promocija knjige bit će održane u BKC-u u Živinicama.

Program se u petak, 6. novembra, nastavlja u Tuzli. U Ateljeu „Ismet Mujezinović“ u 14 sati bit će otvorena izložba Muzeja istočne Bosne i Centra za kulturu Tuzla, dok je promocija knjige prof. dr. Najila Kurtića zakazana za 19 sati u Plavoj sali BKC-a Tuzla.

Svečani voz od Banovića do Brčkog, centralna akademija u Tuzli

Jedan od najznačajnijih događaja obilježavanja 80. godišnjice pruge Brčko-Banovići planiran je za subotu, 7. novembra, kada će svečani voz krenuti sa željezničke stanice u Banovićima prema Brčkom. Polazak je predviđen u 9 sati, upravo na datum kada je prije 80 godina završena izgradnja ove pruge.

Završnica manifestacije bit će održana u nedjelju, 8. novembra, u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. U 18 sati planirano je otvaranje izložbe Arhiva Tuzlanskog kantona, a u 19 sati centralna svečana akademija posvećena ovom značajnom jubileju.

Omladinska pruga Brčko-Banovići izgrađena je 1946. godine omladinskim radnim akcijama i ostala je jedan od prepoznatljivih simbola poslijeratne obnove i razvoja željezničke infrastrukture u Bosni i Hercegovini.