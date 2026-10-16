Toše Proeski: 19 godina od prerane smrti jednog od najljepših glasova Balkana

Toše Proeski tragično je izgubio život na današnji dan, 16. oktobra 2007. godine, u saobraćajnoj nesreći na autoputu kod Nove Gradiške u Hrvatskoj. Imao je samo 26 godina, a vijest o njegovoj smrti potresla je cijelu regiju. Devetnaest godina kasnije, njegove pjesme i dalje se slušaju, dok se obožavatelji prisjećaju pjevača čija je karijera prekinuta na vrhuncu popularnosti.

Tog kobnog jutra, oko 6:20 sati, Toše se nalazio na suvozačkom mjestu automobila kojim je upravljao njegov prijatelj Georgij Georgijevski. Vozilo je udarilo u zadnji dio kamiona, a pjevač je preminuo na mjestu nesreće.

Naknadnim vještačenjem utvrđeno je da su uzroci nesreće bili prevelika brzina i nedovoljno rastojanje između vozila.

Posljednja poruka Tošeta Proeskog upućena njegovoj djevojci

Posebno potresan dio priče o posljednjim satima Tošetovog života vezan je za njegovu tadašnju djevojku, bivšu rukometašicu Adrijanu Budimir, s kojom je planirao zajedničku budućnost.

Njihova ljubavna priča započela je 2001. godine, nakon čega su se razišli, ali su vezu obnovili 2007. godine. U mjesecima prije tragedije ponovo su bili zajedno i živjeli u Skoplju.

Jedna od posljednjih poruka koje joj je Toše poslao, a koju su mediji objavili nakon njegove smrti, glasila je:

„Princezo moja jedina, lepo mi pajki pa ću da te čuvam u snu. Sve ima smisla, otkad si ponovo u mom životu. Volim te.“

O ovoj poruci Adrijana je govorila u intervjuu objavljenom neposredno nakon pjevačeve sahrane. Njihova veza, koju su nastojali sačuvati od javnosti, nakon njegove smrti postala je predmet velikog interesovanja medija.

U jednom od kasnijih prisjećanja govorila je o bijelim ružama koje joj je Toše poklanjao dok su bili zajedno, a koje je nakon njegove smrti ona nosila na njegov grob.

Od dječaka iz Kruševa do muzičke zvijezde Balkana

Toše Proeski rođen je 25. januara 1981. godine u Prilepu, a odrastao je u Kruševu u današnjoj Sjevernoj Makedoniji. Muzički talent pokazao je još kao dječak, a tokom devedesetih godina započeo je profesionalnu karijeru.

Njegov prepoznatljivi glas i interpretacije donijeli su mu popularnost daleko izvan granica Makedonije. Pjesme „Čija si“, „Pratim te“, „Srce nije kamen“, „Soba za tugu“ i „Igra bez granica“ ostale su među njegovim najpoznatijim hitovima.

Osim po muzici, bio je poznat i po humanitarnom radu. Godine 2003. imenovan je UNICEF-ovim ambasadorom dobre volje, a učestvovao je u brojnim humanitarnim aktivnostima.

Posljednji veliki koncert održao je 5. oktobra 2007. godine u Skoplju, samo jedanaest dana prije tragedije.

Devetnaest godina kasnije, sjećanje na Tošeta Proeskog i dalje živi

Povodom 19. godišnjice njegove smrti, 14. oktobra iz Nove Gradiške krenuli su učesnici tradicionalnog memorijalnog ultramaratona prema Kruševu.

Maratonci prelaze više od 700 kilometara kako bi odali počast pjevaču, a prije polaska položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod spomenika Tošetu Proeskom u Novoj Gradiški.

Memorijalni maraton organizuje se već 19. put, povezujući mjesto njegove pogibije s gradom u kojem je odrastao i gdje je sahranjen.

Toše Proeski iza sebe je ostavio muzički opus koji je nadživio njegov kratki život, a njegove pjesme gotovo dvije decenije nakon smrti ostaju dio muzičke svakodnevice brojnih generacija širom Balkana.