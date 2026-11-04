Požar u Domu penzionera Tuzla: Godina bez odgovora

Požar u Domu penzionera Tuzla, u kojem je smrtno stradalo 17 osoba, dogodio se na današnji dan prije godinu dana. Tragedija koja je 4. novembra 2025. potresla Tuzlu i cijelu Bosnu i Hercegovinu otvorila je pitanja o sigurnosti starijih i nemoćnih osoba, odgovornosti onih koji upravljaju ustanovama socijalne zaštite i nadzoru nad njihovim radom. Godinu kasnije potvrđena je optužnica protiv sedam osoba, federalni revizori upozoravaju na ozbiljne nedostatke u domovima za starije, a RTV Slon još čeka odgovore nadležnog kantonalnog ministarstva na pitanja upućena u septembru.

Požar je izbio u večernjim satima na jednom od spratova Doma penzionera u Tuzli. Među korisnicima su bile osobe koje se zbog zdravstvenog stanja nisu mogle samostalno kretati niti napustiti prostorije zahvaćene vatrom i dimom. Više od 30 osoba je povrijeđeno, a posljedice tragedije pokrenule su opsežnu istragu.

Požar u Domu penzionera Tuzla: Šta je utvrđeno tokom istrage?

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona 11. septembra 2026. godine podiglo je optužnicu protiv sedam osoba, koju je Kantonalni sud u Tuzli potvrdio 8. oktobra.

Među optuženima su bivši direktor Doma penzionera Mirsad Bakalović, Zinaida Razić Halilović, koja je obavljala rukovodeće i organizacione poslove u ustanovi, te Mustafa Azabagić, referent protivpožarne zaštite i zaštite na radu.

Optužnicom su obuhvaćeni i Nedim Džambić, Mirsad Zukančić i Jasmin Softić iz firme Inproz Tuzla, koji su učestvovali u izradi procjene ugroženosti od požara iz 2021. godine, kao i Ibrahim Sarajlić, inspektor za zaštitu od požara u Kantonalnoj upravi civilne zaštite TK.

Prema navodima Tužilaštva, optuženima se na teret stavljaju propusti u provođenju propisanih mjera zaštite od požara i opće sigurnosti korisnika. Istragom je, između ostalog, obuhvaćeno pitanje funkcionalnosti sistema za otkrivanje i dojavu požara, evakuacije, nadzora nad nepokretnim korisnicima i rasporeda osoba prema njihovom zdravstvenom stanju.

U vrijeme tragedije u Domu je boravilo 180 korisnika, od kojih je 110 bilo teško bolesno, nepokretno ili su bili osobe s invaliditetom, prema podacima Tužilaštva.

U optužnici je navedeno da su nalazi obdukcija potvrdili direktnu uzročno-posljedičnu vezu između požara i smrti 15 korisnika. U javnosti je nakon tragedije evidentirano ukupno 17 preminulih osoba.

Tužilaštvo je optužnicu potkrijepilo s približno 1.000 materijalnih dokaza i dokumenata, uključujući nalaze vještaka različitih struka. Krivična odgovornost optuženih tek treba biti utvrđena u sudskom postupku i svi se smatraju nevinim dok se eventualna krivnja ne utvrdi pravosnažnom presudom.

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Šta se promijenilo u Domu penzionera nakon tragedije?

Godinu nakon požara Dom penzionera Tuzla i dalje pruža usluge korisnicima, ali u znatno smanjenom obimu. Prema informacijama koje je uprava iznijela uoči godišnjice, u ustanovi trenutno boravi 99 osoba.

U međuvremenu su provedeni radovi na rekonstrukciji hidrantske mreže i sistema za dojavu požara. Uprava najavljuje i uspostavljanje direktne komunikacijske veze sa vatrogasnom službom, kako bi se informacije o aktiviranju požarnog alarma prenosile brže.

Jedan od problema koji još nije riješen jeste zamjena liftova. Završetak tih radova očekuje se krajem novembra, nakon čega bi ustanova trebala nastaviti postupak pribavljanja dopunske upotrebne dozvole.

Kantonalna inspekcija donijela je i rješenje o privremenoj zabrani obavljanja poslova socijalne zaštite, dok se rad ustanove nastavlja u okolnostima u kojima je zbrinjavanje postojećih korisnika posebno osjetljivo pitanje. Uprava Doma ističe da bi potpuno zatvaranje ustanove otvorilo problem smještaja osoba kojima su svakodnevno potrebni njega i medicinska briga.

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Federalni revizori otkrili ozbiljne slabosti u domovima za starije

Da se problemi ne odnose samo na jednu ustanovu pokazuje izvještaj Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljen 26. oktobra 2026. godine.

Revizija učinka pod nazivom „Kvalitet usluga u domovima za starije osobe“ obuhvatila je period od 2023. do 2025. godine. Analiziran je rad nadležnih ministarstava u Tuzlanskom, Sarajevskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kao i tri ustanove, među kojima je bio i Dom penzionera Tuzla.

Revizori su utvrdili da nadležna ministarstva nisu izradila odgovarajuće strateške dokumente koji bi omogućili jasnije planiranje smještaja starijih osoba. Postojećim propisima, prema revizorskim nalazima, nisu sveobuhvatno uređeni standardi usluga, a evidencije i registri domova nisu potpuni, ažurirani i javno dostupni.

Iako domovi uglavnom osiguravaju osnovne uslove za smještaj, njegu i brigu o korisnicima, revizija ukazuje na sistemski neujednačen kvalitet usluga.

Posebni nedostaci utvrđeni su u kvalitetu prostora i opreme, naročito za osobe s demencijom kojima nisu osigurani odgovarajući prostorni, organizacijski i terapijski uslovi.

Revizori upozoravaju i da broj i struktura zaposlenih nisu prilagođeni rastućem broju korisnika kojima je potrebna intenzivna njega i stalni nadzor. U svim obuhvaćenim domovima utvrđen je nedostatak pojedinih kategorija zdravstvenih radnika, posebno njegovatelja i fizioterapeuta.

Dodatne probleme predstavljaju dugotrajna bolovanja zaposlenih i organizacija rada u noćnim smjenama. Domovi ne prate sistematično nutritivni kvalitet obroka niti redovno ispituju zadovoljstvo korisnika ishranom.

Jedan od posebno značajnih zaključaka odnosi se na stručni nadzor. Prema revizorskom izvještaju, nadzor nad radom domova ne provodi se redovno i dosljedno, a pojedina ministarstva ga uopće ne provode.

To znači da postoji rizik da nepravilnosti u radu ustanova ne budu pravovremeno otkrivene i otklonjene.

Kompletan revizorski izvještaj pročitajte OVDJE

RTV Slon tražio odgovore o sigurnosti domova, Ministarstvo nije odgovorilo

Dok se javnost suočava s posljedicama tragedije i upozorenjima revizora, RTV Slon je 17. septembra 2026. godine Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona uputio pitanja koja se odnose na rad, kontrolu i sigurnost ustanova za smještaj starijih osoba.

Do objavljivanja ovog teksta odgovori nisu dostavljeni, uprkos naknadnim telefonskim urgencijama redakcije.

Od Ministarstva smo tražili podatke o ukupnom broju domova za starije na području Tuzlanskog kantona, razlici između javnih i privatnih ustanova, njihovim odobrenim kapacitetima i rješenjima o ispunjavanju uslova za rad.

Pitali smo i zbog čega građanima nije omogućena jednostavna provjera statusa ustanove kojoj povjeravaju brigu o članu porodice, odnosno je li registar pružalaca usluga socijalne zaštite javno dostupan.

Poseban dio upita odnosio se na inspekcijske kontrole tokom 2024, 2025. i 2026. godine. Tražili smo podatke o broju kontrolisanih ustanova, utvrđenim nepravilnostima, izrečenim zabranama rada i rokovima za otklanjanje nedostataka.

Odgovor nije stigao ni na pitanja o kadrovskim normativima, odnosno koliko medicinskih sestara, tehničara i njegovatelja mora biti prisutno u noćnoj smjeni kada ustanova ima 50 ili 100 korisnika, posebno ako je značajan broj njih nepokretan ili teško pokretan.

Zanimalo nas je provjeravaju li nadležni samo ukupan broj zaposlenih ili i njihov stvarni raspored tokom noći, vikenda i praznika, kada je mogućnost samostalne evakuacije korisnika posebno ograničena.

Ministarstvo smo pitali i koliko je nepokretnih i teško pokretnih osoba trenutno smješteno u domovima na području Tuzlanskog kantona te koliko medicinskog i njegovateljskog osoblja brine o njima.

Jedno od pitanja odnosilo se i na ustanovu Dom Ahmedić na području Lukavca, konkretno na važeće odobrenje za rad, kapacitet, posljednju kontrolu i eventualno utvrđene nepravilnosti. Bez odgovora nadležnih nemamo osnov da iznosimo zaključke o statusu ili zakonitosti rada te ustanove.

Redakcija je tražila i objašnjenje kako Ministarstvo, inspekcijski organi i službe nadležne za zaštitu od požara međusobno razmjenjuju podatke i provode li zajedničke kontrole ustanova u kojima borave osobe koje se ne mogu samostalno evakuisati.

Nijedan od traženih odgovora RTV Slon nije dobio.

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Ko garantuje sigurnost starijih osoba?

Požar u Domu penzionera Tuzla pokazao je koliko posljedice mogu biti teške kada se u objektu s velikim brojem nepokretnih i bolesnih osoba ne osiguraju odgovarajući uslovi zaštite.

Godinu kasnije, potvrđena optužnica pokazuje da je pitanje krivične odgovornosti došlo pred pravosuđe. Istovremeno, nalazi federalnih revizora ukazuju na probleme koji nadilaze jednu ustanovu i zahtijevaju djelovanje nadležnih organa.

Za građane koji svoje roditelje i druge članove porodice povjeravaju domovima za starije, pitanja o broju zaposlenih, uslovima smještaja, protivpožarnoj zaštiti i provedenim kontrolama nisu administrativna formalnost. Od tih podataka zavisi mogu li procijeniti koliko je ustanova sigurna za osobu kojoj je potrebna svakodnevna njega.

U Domu penzionera Tuzla danas je najavljeno obilježavanje godišnjice tragedije i odavanje počasti preminulim korisnicima. Sedam osoba obuhvaćeno je potvrđenom optužnicom, dok podaci o inspekcijskom nadzoru i sigurnosnim uslovima u drugim domovima na području Tuzlanskog kantona, koje je RTV Slon zatražio još 17. septembra, redakciji nisu dostavljeni.