Demokrate osvojile većinu u oba doma Kongresa

Adin Jusufović
Amrikanac, Amerika, radnik

Demokrate osvojile većinu u oba doma Kongresa, Trump ostaje bez kontrole nad zakonodavnom vlaš

Demokratska stranka ostvarila je pobjedu na izborima za američki Kongres, osvojivši većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu. Ovakav izborni rezultat predstavlja značajnu promjenu političkih odnosa u Washingtonu i ograničava prostor za djelovanje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.

Prema projekcijama NBC-a, demokrate će u Predstavničkom domu imati 255 zastupnika, dok bi republikancima trebalo pripasti 180 mjesta, čime je osigurana komforna većina u donjem domu Kongresa.

U Senatu su demokrate osigurale najmanje 53 mandata, a očekuju se i konačni rezultati iz nekoliko saveznih država, među kojima su Michigan, Maine i Aljaska.

Preuzimanjem većine  obadoma Kongresa, Demokratska stranka dobit će kontrolu nad zakonodavnim procesima, ali i nad svim kongresnim odborima. Među njima je i pravosudni odbor, čiji su članovi već najavili mogućnost pokretanja istraga o navodnim koruptivnim aktivnostima Trumpa i njegovih saradnika.

 

Ovakav razvoj događaja znači da Trump u nastavku mandata više neće imati podršku parlamentarne većine kakvu je uživao na njegovom početku. Predsjednik SAD-a već je najavio da će koristiti pravo veta kako bi blokirao zakone koje usvoji novi saziv Kongresa.

 

Ipak, demokrate će na formalno preuzimanje kontrole morati sačekati sredinu januara, kada će novoizabrani zastupnici i senatori zvanično preuzeti svoje mandate.

 

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