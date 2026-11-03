Izložba u Tuzli pod nazivom „PROSTRANSTVA / EXPANSES v1.19“ umjetnika Josipa Mijića bit će otvorena u petak, 6. novembra, u 19 sati, u Hrvatskom kulturnom centru „Sveti Franjo“. Posjetioce očekuje nesvakidašnje iskustvo digitalne umjetnosti, a centralni dio postavke čini video instalacija visoka čak sedam metara, praćena posebno osmišljenim zvučnim ambijentom.

Riječ je o samostalnoj izložbi koja predstavlja nastavak gotovo desetogodišnjeg Mijićevog istraživanja digitalnih medija, algoritama i njihovih mogućnosti u savremenoj umjetnosti.

Za razliku od klasičnih izložbi, na kojima publika posmatra umjetnička djela na zidovima galerije, ova postavka koristi veličinu prostora, pokretne digitalne slike i zvuk kako bi posjetiocima omogućila drugačiji doživljaj umjetnosti.

Izložba u Tuzli spaja matematiku, umjetnu inteligenciju i umjetnost

U središtu Mijićevog rada nalaze se matematičke strukture, računarski kod i umjetna inteligencija. Njihovim povezivanjem nastaju digitalni prizori koji se neprestano mijenjaju pred očima posmatrača.

Na velikoj vertikalnoj površini smjenjuju se linije, geometrijski oblici i složene vizuelne mreže. Pojedini oblici podsjećaju na neuronske sisteme, dok drugi stvaraju utisak posmatranja nepoznatih dijelova svemira.

Umjetnik u stvaranju ovih prizora koristi matematičke odnose zasnovane na prostim brojevima i Ulamovim spiralama. Riječ je o strukturama koje omogućavaju nastanak složenih vizuelnih obrazaca, a koji se kroz digitalnu obradu pretvaraju u pokretne umjetničke kompozicije.

Posebnu ulogu imaju takozvani glitch efekti, odnosno namjerni vizuelni poremećaji koji prekidaju pravilnost slike. Na taj način nastaju neočekivane promjene i novi oblici, čime se dodatno naglašava odnos između matematičkih pravila i umjetničke slobode.

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Sedam metara visoka instalacija mijenja doživljaj prostora

Centralna video instalacija visoka sedam metara postavljena je tako da uspostavlja neposredan odnos s arhitekturom Hrvatskog kulturnog centra „Sveti Franjo“.

Njena veličina omogućava da digitalni prizori postanu dio prostora u kojem se posjetioci nalaze, umjesto da budu samo sadržaj koji se posmatra na ekranu.

Vizuelni doživljaj prati zvučna podloga sastavljena od bijelog šuma i digitalnih zvučnih poremećaja. Kombinacija slike i zvuka stvara ambijent u kojem se publika može posvetiti posmatranju promjena, detalja i ritma digitalnih struktura.

Izložba „PROSTRANSTVA / EXPANSES v1.19“ istovremeno otvara pitanja o tome kako ljudi razumiju složene sisteme, gdje se susreću matematička pravila i intuicija te na koji način tehnologija može oblikovati umjetničko iskustvo.

Mijić kroz ovu postavku ne predstavlja samo mogućnosti savremenih digitalnih alata, već istražuje i granice ljudske percepcije, odnosno način na koji doživljavamo prostor, pokret i promjene.

Otvaranje je zakazano za petak u 19 sati, a izložba u Tuzli bit će prilika da publika upozna umjetnički pristup u kojem se matematika, računarska tehnologija i digitalna slika povezuju u jedinstvenu prostornu instalaciju.

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