Vatrogasac i slikar: Eldin Ćehajić sutra otvara prvu samostalnu izložbu u Tuzli

Prva samostalna izložba slika Eldina Ćehajića bit će otvorena sutra, 30. oktobra, u 19 sati u izložbenom prostoru Doma mladih Tuzla.

Posjetioci će imati priliku upoznati likovni rad autora koji inspiraciju pronalazi u prirodi, njenim ljepotama i iskustvima stečenim tokom brojnih putovanja i avantura.

Ćehajić je rođen 1999. godine u Tuzli, gdje je završio Osnovnu školu „Bukinje“ i Srednju elektrotehničku školu, smjer tehničar elektronike. Po zanimanju je profesionalni vatrogasac, ali ljubav prema umjetnosti i ručnom stvaralaštvu razvija još od djetinjstva.

Posljednjih godina intenzivnije se posvetio slikarstvu na platnu, a osim toga bavi se finom obradom drveta, izradom drvenih predmeta i restauracijom.

Posebno mjesto u njegovom životu zauzima priroda. Aktivno se bavi planinarenjem, istražujući planinske predjele Bosne i Hercegovine i Evrope, od Maglića do italijanskih Dolomita.

Uz planinarenje, njegovi hobiji su motociklizam, sportsko padobranstvo i ribolov. Upravo su boravak u prirodi i ljubav prema planinskim pejzažima među motivima koje prenosi na svoja slikarska platna.

Sutrašnja izložba u Domu mladih Tuzla predstavlja njegovo prvo samostalno predstavljanje publici i priliku da posjetioci upoznaju umjetničku stranu profesionalnog vatrogasca.

Ulaz na izložbu je slobodan.