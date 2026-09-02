„Otisak urbanizacije“: Izložba o graditelju koji je ostavio trag u Tuzli

Arnela Šiljković - Bojić

Izložba „Otisak urbanizacije“, otvorena u Domu mladih Tuzla, posvećena je djelu italijanskog graditelja Florenza Cordignana, koji je živio i radio u Tuzli početkom 20. stoljeća.

Cordignano je učestvovao u izgradnji najmanje dvadeset javnih i privatnih objekata u Tuzli, Banjoj Luci, Lukavcu i Bijeljini tokom austrougarskog perioda. Dio njegovih objekata u Tuzli kasnije je porušen zbog slijeganja tla, dok se neki i danas koriste.

Građa za izložbu prikupljena je uz podršku Udruženja građana italijanskog porijekla „Rino Zandonai“ Tuzla, NUB „Derviš Sušić“, muzeja iz Bijeljine i Udina, Centra za kulturu Tuzla, članova porodice Cordignano i brojnih pojedinaca i zaljubljenika u historiju Tuzle i Lukavca.

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