Šest decenija bh. filma kroz 50 plakata: Otvorena izložba u Sarajevu

„Izložba plakata bosanskohercegovačkih igranih filmova“, predstavljena u saradnji s Kinotekom BiH, otvorena je u Europe House Sarajevo. Izložba prikazuje 50 odabranih plakata nastalih između 1951. i 2012. godine i pruža uvid u šest decenija bosanskohercegovačke kinematografije, kao i u promjene vizuelnog jezika i grafičkog dizajna koje su pratile njen razvoj.

„Film kao umjetnička forma nosilac je sjećanja, identiteta i zajedničkog evropskog kulturnog naslijeđa. Bosna i Hercegovina ima bogatu filmsku tradiciju, a Evropska unija kroz program Kreativna Evropa sa zadovoljstvom podržava filmske autore, kulturne institucije i nove generacije talenata. Dok Sarajevo ponovo postaje mjesto susreta evropske i međunarodne kinematografije, ova izložba je ujedno prilika da se prisjetimo naslijeđa na kojem su nastali filmovi koje danas poznajemo. Posebno bih želio zahvaliti Kinoteci BiH na zalaganju u očuvanju i promociji ovog važnog dijela kulturne historije Bosne i Hercegovine,“ rekao je ambasador Luigi Soreca, šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Izložba ujedno predstavlja rezultat dugogodišnjeg rada Kinoteke BiH na očuvanju filmskog naslijeđa zemlje. Kinoteka BiH je 1998. godine evidentirala 96 bosanskohercegovačkih igranih filmova i utvrdila da za 26 filmova u zbirci nedostaju plakati. Kroz nabavke i razmjene tokom godina, zbirka je postepeno kompletirana i digitalizirana, a međunarodno je predstavljena 2006. godine na kongresu Svjetske federacije filmskih arhiva (FIAF) u São Paulu, u Brazilu.

Sa 50 izloženih plakata, izložba publici, uključujući i posjetiocima Sarajevu tokom Sarajevo Film Festivala, pruža priliku da otkriju dio historije bosanskohercegovačke kinematografije i grafičkog dizajna.

„Ovi plakati dio su našeg filmskog i kulturnog naslijeđa. Naša je uloga da ih sačuvamo, ali i učinimo dostupnim publici, te novim generacijama omogućimo da upoznaju historiju bosanskohercegovačke kinematografije,“ rekao je Mirza Pašić, koordinator projekta u Kinoteci BiH.

Izložba također poziva posjetioce da saznaju više o autorima plakata i važnosti dokumentovanja njihovog doprinosa vizuelnom identitetu bosanskohercegovačke kinematografije. Dok neki plakati, uključujući poznati plakat Pabla Picassa za Bitku na Neretvi i plakat za film Savršeni krug Ademira Kenovića, jasno navode njihove autore, kod mnogih drugih radova autorstvo nije bilo dosljedno zabilježeno. Među umjetnicima zastupljenim u ovoj historiji su Safet Zec, Ismet i Ismar Mujezinović, Branko Bačanović Bambi, Alija Hafizović Haf, Franjo Likar i Čedomir Kostović.

Dio izložbe posvećen je plakatima bosanskohercegovačkih filmova podržanih kroz Kreativnu Evropu, vodeći program Evropske unije namijenjen kulturnom, kreativnom i audiovizuelnom sektoru. Bosna i Hercegovina u programu učestvuje od 2014. godine.

Izložba će biti postavljena u Europe House Sarajevo, Maršala Tita 62, do 27. avgusta i otvorena je za posjetioce svakim radnim danom od 9:00 do 17:00 sati.