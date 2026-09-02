Dan žalosti u Banovićima

Adin Jusufović
Banovići

Na području općine Banovići četvrtak, 3. septembar, proglašen je Danom žalosti zbog tragične saobraćajne nesreće koja se 31. augusta dogodila u naselju Oskova, na regionalnom putu Banovići–Živinice, a u kojoj je život izgubio mladi sugrađanin.

Odluku o proglašenju Dana žalosti donio je načelnik Općine Banovići.

Tim povodom zastave ispred zgrade Općine, kao i na objektima javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Općina Banovići, bit će spuštene na pola koplja.

Tokom Dana žalosti neće biti održavani javni, kulturni i zabavni programi, dok su ugostiteljski objekti pozvani da svoje poslovanje prilagode okolnostima. Organizatori javnih skupova i susreta također su pozvani da ih održe uz iskazivanje poštovanja prema stradalom.

Iz Općine Banovići uputili su saučešće porodici, rodbini i prijateljima poginulog, navodeći da saosjećaju sa svima koje je ova tragedija pogodila.

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