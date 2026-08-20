U RMU Banovići zabilježen oksidacioni proces uglja

Na dijelu Površinskog kopa i depoa Separacije Rudnika mrkog uglja „Banovići“ zabilježen je oksidacioni proces, odnosno samozagrijavanje uglja, saopćeno je iz Rudnika, saopštili su iz ovog preduzeća.

Kako navode, do pojave je došlo nakon višesedmičnog perioda izrazito visokih temperatura i nepovoljnih vremenskih prilika koje pogoduju zagrijavanju i razvoju oksidacije.

“Radnici, stručne službe i rukovodstvo RMU „Banovići“ kontinuirano prate stanje na terenu i poduzimaju mjere kako bi ograničili područje zahvaćeno oksidacijom i stavili pod kontrolu kritične tačke.” navode

Iz Rudnika poručuju da se aktivnosti provode s ciljem potpune kontrole procesa i sprječavanja njegovog daljeg širenja.

Šta znači oksidacioni proces i može li uticati na zdravlje građana?

Oksidacioni proces kod uglja nastaje kada ugalj u kontaktu s kisikom počne postepeno oslobađati toplotu. Ako se toplota zadržava i ne odvodi dovoljno brzo, može doći do samozagrijavanja, a u težim slučajevima i do tinjanja ili spontanog sagorijevanja.

To znači i pogoršanje kvaliteta zraka, posebno u područjima koja se nalaze bliže Rudniku i u zavisnosti od smjera vjetra.

Veće koncentracije dima i čestica mogu izazvati peckanje očiju i grla, kašalj, glavobolju i otežano disanje. Osjetljivije su posebno osobe sa respiratornim i srčanim oboljenjima, djeca i stariji građani.