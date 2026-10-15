„Povijest u pokretu“ u Tuzli spojila pozorište i likovnu umjetnost

Ali Huremović
„Povijest u pokretu“ u Tuzli spojila pozorište i likovnu umjetnost

Treće izdanje umjetničkog projekta „Povijest u pokretu“ održano je sinoć u Ateljeu „Ismet Mujezinović“ u Tuzli, gdje su se kroz scenski nastup i likovnu izložbu susreli pokret, riječ, muzika i vizuelna umjetnost.

Autorski projekat Mirze Sitarevića i Branislava Lukića Luke ove godine objedinio je dvije umjetničke cjeline, multimedijalnu scensku predstavu učenika Pozorišta mladih Tuzle i izložbu Međunarodne likovne kolonije „Bistarac“ iz Lukavca pod nazivom „Šta je ostalo od vremena?“.

Kroz različite umjetničke izraze predstavljeno je promišljanje o historiji, prolaznosti vremena i tragovima koje prošlost ostavlja u sadašnjosti.

„Povijest u pokretu“ kroz scenu i likovnu umjetnost

Scenski dio programa povezao je pokret, glas, muziku i video, dok je likovna izložba ponudila drugačiji pogled na vrijeme i njegov utjecaj na čovjeka i društvo.

„Historija nije iza nas. Ona hoda zajedno s nama“, poruka je autora projekta koja oslikava ideju ovogodišnjeg izdanja.

Projektom „Povijest u pokretu“ nastavljena je saradnja umjetnika i mladih izvođača, uz povezivanje različitih oblika umjetničkog izražavanja u zajednički program.

Pokrovitelji trećeg izdanja projekta bili su Grad Tuzla i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.

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