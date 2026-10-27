Interbifep Tuzla: Munever Salihović održao radionicu portretne fotografije

Ali Huremović
Interbifep Tuzla: Munever Salihović održao radionicu portretne fotografije

Radionica portretne fotografije, koju je vodio poznati tuzlanski fotograf Munever Salihović Munje, okupila je 15 polaznika u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla.

Program je organizovan u okviru jubilarnog 20. Internacionalnog bijenalnog festivala portreta Tuzla, a zbog velikog interesovanja učesnika održan je u dva termina, 16. i 20. oktobra.

Interbifep Tuzla: Munever Salihović održao radionicu portretne fotografije

Tokom dvodnevne radionice polaznici su imali priliku unaprijediti znanja i praktične vještine iz oblasti portretne fotografije, ali i fotografije uopće. Posebna pažnja posvećena je pravilnom rukovanju fotografskom opremom, značaju osvjetljenja pri fotografisanju te pripremi fotografskih radova za izlaganje.

Radionica portretne fotografije ponovo okupila ljubitelje fotografije

Munever Salihović Munje, koji je na ovogodišnjem Interbifepu osvojio Diplomu „James Haim Pinto“, radionicu portretne fotografije vodio je i prošle godine. Veliko interesovanje publike pokazalo je potrebu da se ovaj oblik edukacije ponovo organizuje, pružajući priliku zaljubljenicima u fotografiju da uče od iskusnog tuzlanskog autora.

Osim usvajanja novih tehnika, učesnici su kroz praktičan rad imali priliku razvijati vlastiti fotografski izraz i bolje razumjeti proces nastanka kvalitetnog portreta, od izbora kadra i svjetla do konačne pripreme fotografije.

Interbifep Tuzla: Munever Salihović održao radionicu portretne fotografije

Organizatori se nadaju da će stečena znanja polaznicima poslužiti kao podsticaj za daljnji rad te da će se neki od njihovih fotografskih radova u budućnosti naći i na izložbama.

Jubilarni 20. Interbifep ostaje otvoren za posjetioce do 25. novembra 2026. godine. Tog dana, nakon prebrojavanja glasova posjetilaca, bit će poznat i dobitnik Nagrade publike ovogodišnjeg festivala portreta.

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